https://ria.ru/20211112/polsha-1758708432.html

В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе

В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе - РИА Новости, 12.11.2021

В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе

Польша может закрыть очередные пункты пропуска на границе с Белоруссией, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире третьего... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:30

2021-11-12T11:30

2021-11-12T11:37

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

марчин пшидач

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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Польша может закрыть очередные пункты пропуска на границе с Белоруссией, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире третьего канала Польского радио.В начале текущей недели на фоне миграционного кризиса Польша закрыла автодорожный пункт пропуска в районе населенного пункта Кузница."Один пограничный переход закрыт. Если с другой стороны не опомнятся, не исключено, что мы будем действовать далее", - сказал Пшидач. "У нас есть еще несколько других переходов через границу", - добавил он.При этом он уверяет, что польская сторона стремится к деэскалации пограничного кризиса. "Пограничный переход в Кузнице был закрыт. Это является своего рода предупредительным сигналом. Исходя из интересов безопасности нужно было закрыть этот переход. Вокруг него собирались мигранты. Но я думаю, что аналитики в Минске, представители экономических и дипломатических ведомств поняли и понимают эту ситуацию", - сказал Пшидач."Мы все время посылаем деэскалационный сигнал. Мы, как Польша, абсолютно не заинтересованы в эскалации этой ситуации на границе. Наоборот, мы считаем, что следует как можно скорее его разрешить. Пусть Александр Лукашенко отправит этих мигрантов, которых он целенаправленно свез сюда, обратно домой, пусть он начнет задумываться, как выйти из этого внутреннего клинча и кризиса, к которому он привел свою собственную страну", - заключил он.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

https://ria.ru/20211112/migranty-1758671718.html

https://ria.ru/20211111/avialinii-1758658669.html

польша

белоруссия

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польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, марчин пшидач