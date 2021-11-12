https://ria.ru/20211112/polsha-1758699673.html

Варшава обвинила белорусских военных в попытке вытолкнуть людей в Польшу

Варшава обвинила белорусских военных в попытке вытолкнуть людей в Польшу - РИА Новости, 12.11.2021

Варшава обвинила белорусских военных в попытке вытолкнуть людей в Польшу

Белорусские военные силой пытались вытолкнуть на территорию Польши несколько десятков нелегальных мигрантов – в основном женщин и детей, заявил журналистам... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:45

2021-11-12T10:45

2021-11-12T10:45

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

подляское воеводство

госпогранкомитет белоруссии

анджей дуда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758647819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_efa526dbfd268a0c1bf807c813d770e3.jpg

ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Белорусские военные силой пытались вытолкнуть на территорию Польши несколько десятков нелегальных мигрантов – в основном женщин и детей, заявил журналистам пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Томаш Крупа."Вчера вечером в районе Кузницы белорусские военные с применением силы попытались вытолкнуть на польскую сторону 35 человек, в основном это были женщины и дети", - заявил Крупа."Белорусские военные толкали этих людей на ограждение из колючей проволоки. Эта попытка была пресечена сотрудниками полиции, Пограничной стражи и солдатами", - добавил он.Крупа также сообщил, что около села Половцы, на белорусской стороне собралась группа из примерно ста мигрантов.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211112/polsha-1758697148.html

https://ria.ru/20211112/es-1758685535.html

белоруссия

минск

польша

подляское воеводство

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, подляское воеводство, госпогранкомитет белоруссии, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии