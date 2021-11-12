Варшава обвинила белорусских военных в попытке вытолкнуть людей в Польшу
Варшава обвинила белорусских военных в попытке силой вытолкнуть в Польшу 35 нелегалов
© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы под контролем белорусских военнослужащих во время получения гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Белорусские военные силой пытались вытолкнуть на территорию Польши несколько десятков нелегальных мигрантов – в основном женщин и детей, заявил журналистам пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Томаш Крупа.
"Вчера вечером в районе Кузницы белорусские военные с применением силы попытались вытолкнуть на польскую сторону 35 человек, в основном это были женщины и дети", - заявил Крупа.
"Белорусские военные толкали этих людей на ограждение из колючей проволоки. Эта попытка была пресечена сотрудниками полиции, Пограничной стражи и солдатами", - добавил он.
Крупа также сообщил, что около села Половцы, на белорусской стороне собралась группа из примерно ста мигрантов.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.