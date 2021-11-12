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И. о. главы МВД Германии призвал помочь Польше в защите внешней границы ЕС
И. о. главы МВД Германии призвал помочь Польше в защите внешней границы ЕС - РИА Новости, 12.11.2021
И. о. главы МВД Германии призвал помочь Польше в защите внешней границы ЕС
И. о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал оказать помощь Польше в защите внешней границы ЕС, отметив необходимость сплоченности со стороны стран-членов блока. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:30
2021-11-12T10:30
в мире
белоруссия
минск
латвия
германия
польша
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. И. о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал оказать помощь Польше в защите внешней границы ЕС, отметив необходимость сплоченности со стороны стран-членов блока."Мы должны помочь польскому правительству в защите внешней границы. Все государства ЕС должны здесь объединиться", - заявил Зеехофер в интервью медиагруппе Funke.По словам Зеехофера, в нынешней ситуации Польша оказывает "важную услугу" всей Европе. "Мы хотим упорядоченной иммиграции в Европу, но не политически организованной", - отметил и. о. министра внутренних дел.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/belorussiya-1758694767.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/polsha-1758642609.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, германия, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, хорст зеехофер, мвд фрг, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:30 12.11.2021
 
И. о. главы МВД Германии призвал помочь Польше в защите внешней границы ЕС

И. о. главы МВД Германии Хорст Зеехофер призвал помочь Польше в защите внешней границы ЕС

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкХорст Зеехофер
Хорст Зеехофер - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. И. о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал оказать помощь Польше в защите внешней границы ЕС, отметив необходимость сплоченности со стороны стран-членов блока.
"Мы должны помочь польскому правительству в защите внешней границы. Все государства ЕС должны здесь объединиться", - заявил Зеехофер в интервью медиагруппе Funke.
Раздача гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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Постпред Белоруссии при ООН заявил о выгоде Польши в ситуации с мигрантами
По словам Зеехофера, в нынешней ситуации Польша оказывает "важную услугу" всей Европе. "Мы хотим упорядоченной иммиграции в Европу, но не политически организованной", - отметил и. о. министра внутренних дел.
"Мы называем это гибридной угрозой, когда люди используются для дестабилизации ЕС и особенно Германии", - добавил Зеехофер, обвинив в ситуации с мигрантами белорусские власти.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы получают гуманитарную помощь в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 19:35В мире
Польша не разрешила делегации Еврокомиссии посетить мигрантов на границе
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияГерманияПольшаАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииХорст ЗеехоферМВД ФРГСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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