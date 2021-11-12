И. о. главы МВД Германии призвал помочь Польше в защите внешней границы ЕС
И. о. главы МВД Германии Хорст Зеехофер призвал помочь Польше в защите внешней границы ЕС
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. И. о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал оказать помощь Польше в защите внешней границы ЕС, отметив необходимость сплоченности со стороны стран-членов блока.
"Мы должны помочь польскому правительству в защите внешней границы. Все государства ЕС должны здесь объединиться", - заявил Зеехофер в интервью медиагруппе Funke.
По словам Зеехофера, в нынешней ситуации Польша оказывает "важную услугу" всей Европе. "Мы хотим упорядоченной иммиграции в Европу, но не политически организованной", - отметил и. о. министра внутренних дел.
"Мы называем это гибридной угрозой, когда люди используются для дестабилизации ЕС и особенно Германии", - добавил Зеехофер, обвинив в ситуации с мигрантами белорусские власти.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.