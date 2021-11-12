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Поляки почувствовали неладное после нападок на Россию
"Прощай газ": поляки раскритиковали своего премьера из-за нападок на Россию - РИА Новости, 12.11.2021
Поляки почувствовали неладное после нападок на Россию
Польский интернет-портал Wirtualna Polska опубликовал материал, посвященный высказыванию премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T01:09
2021-11-12T01:09
в мире
белоруссия
польша
дмитрий песков
евросоюз
александр лукашенко
анджей дуда
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Польский интернет-портал Wirtualna Polska опубликовал материал, посвященный высказыванию премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы причастна к миграционному кризису на польско-белоруской границе.Как утверждает Моравецкий, Москва таким образом "претворяет в жизнь неоимперскую стратегию". При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания польского премьера безответственными и неприемлемыми. Он отметил, что ситуация с беженцами действительно крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить Кремль.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Ну, прощай дешевый газ из России, а мы ведь только что просили "Газпром" ее снизить. Моравецкий — вредитель", - заявил пользователь Pam."Если у вас есть доказательства того, что Россия к этому причастна, продемонстрируйте их. А если их нет, то только дурак будет обострять отношения с другой страной", - написал Stary Miś."Господин Моравецкий, чуть больше дипломатичности! Вы не годитесь для политики, раз не умеете разговаривать с великими мира сего. Вы вредите нам и Польше! Мы не хотим войны!", - указал Jaga."Моравецкому нужны уроки дипломатии. Наши политики не способны иногда придержать язык? Что ему дало это выступление кроме того, что он разозлил Путина?" – задался вопросом Dżizzz."В Грецию и Италию иммигрантов тоже Путин привозил? Не Путин и не Лукашенко выдают им пособия, предоставляют квартиры и социальную помощь! Это Меркель объявила "мы справимся"", - напомнил Greg."Раз Кремль так говорит, значит, Моравецкий прав", - заявил, в свою очередь, Grzrg."Если все это на самом деле неправда, нужно попросить Путина оказать помощь. Если он поможет нам избавиться от этой орды у границы, нужно будет принести извинения и поблагодарить", - добавил Niedowiarek.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211111/migranty-1758667151.html
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в мире, белоруссия, польша, дмитрий песков, евросоюз, александр лукашенко, анджей дуда, матеуш моравецкий, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
01:09 12.11.2021
 
"Прощай газ": поляки раскритиковали своего премьера из-за нападок на Россию

Читатели Wirtualna Polska раскритиковали премьера Моравецкого за нападки на Россию

© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Польский интернет-портал Wirtualna Polska опубликовал материал, посвященный высказыванию премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы причастна к миграционному кризису на польско-белоруской границе.
Как утверждает Моравецкий, Москва таким образом "претворяет в жизнь неоимперскую стратегию". При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания польского премьера безответственными и неприемлемыми. Он отметил, что ситуация с беженцами действительно крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить Кремль.
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Вчера, 23:16
Зампостпреда РФ при ООН оценил вытеснение мигрантов в Белоруссию
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Ну, прощай дешевый газ из России, а мы ведь только что просили "Газпром" ее снизить. Моравецкий — вредитель", - заявил пользователь Pam.
"Если у вас есть доказательства того, что Россия к этому причастна, продемонстрируйте их. А если их нет, то только дурак будет обострять отношения с другой страной", - написал Stary Miś.
"Господин Моравецкий, чуть больше дипломатичности! Вы не годитесь для политики, раз не умеете разговаривать с великими мира сего. Вы вредите нам и Польше! Мы не хотим войны!", - указал Jaga.
"Моравецкому нужны уроки дипломатии. Наши политики не способны иногда придержать язык? Что ему дало это выступление кроме того, что он разозлил Путина?" – задался вопросом Dżizzz.
Грецию и Италию иммигрантов тоже Путин привозил? Не Путин и не Лукашенко выдают им пособия, предоставляют квартиры и социальную помощь! Это Меркель объявила "мы справимся"", - напомнил Greg.
"Раз Кремль так говорит, значит, Моравецкий прав", - заявил, в свою очередь, Grzrg.
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Песков переадресовал Минску вопрос о том, как мигранты попали в Белоруссию
"Если все это на самом деле неправда, нужно попросить Путина оказать помощь. Если он поможет нам избавиться от этой орды у границы, нужно будет принести извинения и поблагодарить", - добавил Niedowiarek.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 22:38
Силовики находятся в боеготовности из-за кризиса с мигрантами, заявил Дуда
 
В миреБелоруссияПольшаДмитрий ПесковЕвросоюзАлександр ЛукашенкоАнджей ДудаМатеуш МоравецкийРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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