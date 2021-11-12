"Прощай газ": поляки раскритиковали своего премьера из-за нападок на Россию
Читатели Wirtualna Polska раскритиковали премьера Моравецкого за нападки на Россию
© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Польский интернет-портал Wirtualna Polska опубликовал материал, посвященный высказыванию премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы причастна к миграционному кризису на польско-белоруской границе.
Как утверждает Моравецкий, Москва таким образом "претворяет в жизнь неоимперскую стратегию". При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания польского премьера безответственными и неприемлемыми. Он отметил, что ситуация с беженцами действительно крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить Кремль.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Ну, прощай дешевый газ из России, а мы ведь только что просили "Газпром" ее снизить. Моравецкий — вредитель", - заявил пользователь Pam.
"Если у вас есть доказательства того, что Россия к этому причастна, продемонстрируйте их. А если их нет, то только дурак будет обострять отношения с другой страной", - написал Stary Miś.
"Господин Моравецкий, чуть больше дипломатичности! Вы не годитесь для политики, раз не умеете разговаривать с великими мира сего. Вы вредите нам и Польше! Мы не хотим войны!", - указал Jaga.
"Моравецкому нужны уроки дипломатии. Наши политики не способны иногда придержать язык? Что ему дало это выступление кроме того, что он разозлил Путина?" – задался вопросом Dżizzz.
"Раз Кремль так говорит, значит, Моравецкий прав", - заявил, в свою очередь, Grzrg.
"Если все это на самом деле неправда, нужно попросить Путина оказать помощь. Если он поможет нам избавиться от этой орды у границы, нужно будет принести извинения и поблагодарить", - добавил Niedowiarek.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.
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