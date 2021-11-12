https://ria.ru/20211112/polsha-1758672484.html

Поляки почувствовали неладное после нападок на Россию

"Прощай газ": поляки раскритиковали своего премьера из-за нападок на Россию - РИА Новости, 12.11.2021

Поляки почувствовали неладное после нападок на Россию

Польский интернет-портал Wirtualna Polska опубликовал материал, посвященный высказыванию премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T01:09

2021-11-12T01:09

2021-11-12T01:09

в мире

белоруссия

польша

дмитрий песков

евросоюз

александр лукашенко

анджей дуда

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758636799_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f2f78919caf7fd62f3f646d6d3713e1.jpg

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Польский интернет-портал Wirtualna Polska опубликовал материал, посвященный высказыванию премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы причастна к миграционному кризису на польско-белоруской границе.Как утверждает Моравецкий, Москва таким образом "претворяет в жизнь неоимперскую стратегию". При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания польского премьера безответственными и неприемлемыми. Он отметил, что ситуация с беженцами действительно крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить Кремль.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Ну, прощай дешевый газ из России, а мы ведь только что просили "Газпром" ее снизить. Моравецкий — вредитель", - заявил пользователь Pam."Если у вас есть доказательства того, что Россия к этому причастна, продемонстрируйте их. А если их нет, то только дурак будет обострять отношения с другой страной", - написал Stary Miś."Господин Моравецкий, чуть больше дипломатичности! Вы не годитесь для политики, раз не умеете разговаривать с великими мира сего. Вы вредите нам и Польше! Мы не хотим войны!", - указал Jaga."Моравецкому нужны уроки дипломатии. Наши политики не способны иногда придержать язык? Что ему дало это выступление кроме того, что он разозлил Путина?" – задался вопросом Dżizzz."В Грецию и Италию иммигрантов тоже Путин привозил? Не Путин и не Лукашенко выдают им пособия, предоставляют квартиры и социальную помощь! Это Меркель объявила "мы справимся"", - напомнил Greg."Раз Кремль так говорит, значит, Моравецкий прав", - заявил, в свою очередь, Grzrg."Если все это на самом деле неправда, нужно попросить Путина оказать помощь. Если он поможет нам избавиться от этой орды у границы, нужно будет принести извинения и поблагодарить", - добавил Niedowiarek.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211111/migranty-1758667151.html

https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758557941.html

https://ria.ru/20211111/gotovnost-1758661891.html

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, дмитрий песков, евросоюз, александр лукашенко, анджей дуда, матеуш моравецкий, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии