https://ria.ru/20211112/politov-1758719566.html

Солист "На-На" Политов рассказал о розыгрыше от Пугачевой

Солист "На-На" Политов рассказал о розыгрыше от Пугачевой - РИА Новости, 12.11.2021

Солист "На-На" Политов рассказал о розыгрыше от Пугачевой

Солист группы "На-На" Владимир Политов вспомнил, как однажды его разыграла Алла Пугачева. Она подарила ему на день рождения неожиданную игрушку. РИА Новости, 12.11.2021

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Солист группы "На-На" Владимир Политов вспомнил, как однажды его разыграла Алла Пугачева. Она подарила ему на день рождения неожиданную игрушку.В интервью Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека" Политов добавил, что в тот момент у Пугачевой с Челобановым был кризис в отношениях. Как раз на торжестве продюсер Бари Алибасов предложил певице пожениться с Киркоровым.Ранее певец вспомнил о лучших годах группы "На-На", когда участники "деньги возили сумками".

https://ria.ru/20210607/alibasov-1735987712.html

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знаменитости, алла пугачева, на-на, борис корчевников, шоу-бизнес, бари алибасов