Солист "На-На" Политов рассказал о розыгрыше от Пугачевой
Солист "На-На" Политов вспомнил о неожиданном подарке от Пугачевой на день рождения
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Солист группы "На-На" Владимир Политов вспомнил, как однажды его разыграла Алла Пугачева. Она подарила ему на день рождения неожиданную игрушку.
"Был 93-й год, по-моему, мы отмечали мой день рождения очень близким кругом. Приехала Алла Борисовна, тогда она еще была с Сергеем Челобановым, Филипп Киркоров приехал… Алла Борисовна говорит: "Мы с Серегой решили тебе подарок сделать – мы тебе решили подарить машину". Я уже думаю, что машина на улице стоит, сейчас ключи дадут. А она достает коробочку с маленькой машинкой", – рассказал участник группы "На-На".
В интервью Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека" Политов добавил, что в тот момент у Пугачевой с Челобановым был кризис в отношениях. Как раз на торжестве продюсер Бари Алибасов предложил певице пожениться с Киркоровым.
"Бари на моем дне рождении подал идею: "А давай вас с Филиппом поженим? Будет замечательный информационный повод, да и Филипп парень неплохой". Бари был одним из провокаторов этой идеи с женитьбой", – сказал Политов.
Ранее певец вспомнил о лучших годах группы "На-На", когда участники "деньги возили сумками".
7 июня, 17:07ШоубизБари Алибасову сделали операцию