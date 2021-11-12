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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211112/politov-1758719566.html
Солист "На-На" Политов рассказал о розыгрыше от Пугачевой
Солист "На-На" Политов рассказал о розыгрыше от Пугачевой - РИА Новости, 12.11.2021
Солист "На-На" Политов рассказал о розыгрыше от Пугачевой
Солист группы "На-На" Владимир Политов вспомнил, как однажды его разыграла Алла Пугачева. Она подарила ему на день рождения неожиданную игрушку. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:35
2021-11-12T12:35
шоубиз
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алла пугачева
на-на
борис корчевников
шоу-бизнес
бари алибасов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Солист группы "На-На" Владимир Политов вспомнил, как однажды его разыграла Алла Пугачева. Она подарила ему на день рождения неожиданную игрушку.В интервью Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека" Политов добавил, что в тот момент у Пугачевой с Челобановым был кризис в отношениях. Как раз на торжестве продюсер Бари Алибасов предложил певице пожениться с Киркоровым.Ранее певец вспомнил о лучших годах группы "На-На", когда участники "деньги возили сумками".
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знаменитости, алла пугачева, на-на, борис корчевников, шоу-бизнес, бари алибасов
12:35 12.11.2021
 
Солист "На-На" Политов рассказал о розыгрыше от Пугачевой

Солист "На-На" Политов вспомнил о неожиданном подарке от Пугачевой на день рождения

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкXXIV сезон "Volvo-Недели Моды в Москве"
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Солист группы "На-На" Владимир Политов вспомнил, как однажды его разыграла Алла Пугачева. Она подарила ему на день рождения неожиданную игрушку.

"Был 93-й год, по-моему, мы отмечали мой день рождения очень близким кругом. Приехала Алла Борисовна, тогда она еще была с Сергеем Челобановым, Филипп Киркоров приехал… Алла Борисовна говорит: "Мы с Серегой решили тебе подарок сделать – мы тебе решили подарить машину". Я уже думаю, что машина на улице стоит, сейчас ключи дадут. А она достает коробочку с маленькой машинкой", – рассказал участник группы "На-На".

В интервью Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека" Политов добавил, что в тот момент у Пугачевой с Челобановым был кризис в отношениях. Как раз на торжестве продюсер Бари Алибасов предложил певице пожениться с Киркоровым.

"Бари на моем дне рождении подал идею: "А давай вас с Филиппом поженим? Будет замечательный информационный повод, да и Филипп парень неплохой". Бари был одним из провокаторов этой идеи с женитьбой", – сказал Политов.

Ранее певец вспомнил о лучших годах группы "На-На", когда участники "деньги возили сумками".
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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ШоубизЗнаменитостиАлла ПугачеваНа-НаБорис КорчевниковШоу-бизнесБари Алибасов
 
 
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