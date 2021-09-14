https://ria.ru/20210914/politov-1750053404.html

"Деньги возили сумками": Политов вспомнил о лучших годах группы "На-На"

"Деньги возили сумками": Политов вспомнил о лучших годах группы "На-На" - РИА Новости, 14.09.2021

"Деньги возили сумками": Политов вспомнил о лучших годах группы "На-На"

Певец Владимир Политов в программе "Пятого канала" вспомнил о лучших годах группы "На-На". Он отметил, что солисты очень много зарабатывали. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:48

2021-09-14T17:48

2021-09-14T17:48

шоубиз

на-на

знаменитости

бари алибасов

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Певец Владимир Политов в программе "Пятого канала" вспомнил о лучших годах группы "На-На". Он отметил, что солисты очень много зарабатывали.Бешеную популярность коллективу обеспечили необычные концертные номера.Кроме того, по словам певца, у коллектива было огромное количество поклонниц, которые хотели всеми доступными способами познакомиться с солистами – например, караулили их у подъезда.Самой популярной композицией коллектива стала песня "Фаина". Владимир признался, что очень устал от нее, но до сих пор ее приходится петь по два раза за концерт.Многие "фишки" для выступлений придумал продюсер группы Бари Алибасов. Недавно стало известно, что шоумен развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

https://ria.ru/20201215/alibasov-1589354528.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

на-на, знаменитости, бари алибасов