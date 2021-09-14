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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210914/politov-1750053404.html
"Деньги возили сумками": Политов вспомнил о лучших годах группы "На-На"
"Деньги возили сумками": Политов вспомнил о лучших годах группы "На-На" - РИА Новости, 14.09.2021
"Деньги возили сумками": Политов вспомнил о лучших годах группы "На-На"
Певец Владимир Политов в программе "Пятого канала" вспомнил о лучших годах группы "На-На". Он отметил, что солисты очень много зарабатывали. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:48
2021-09-14T17:48
шоубиз
на-на
знаменитости
бари алибасов
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Певец Владимир Политов в программе "Пятого канала" вспомнил о лучших годах группы "На-На". Он отметил, что солисты очень много зарабатывали.Бешеную популярность коллективу обеспечили необычные концертные номера.Кроме того, по словам певца, у коллектива было огромное количество поклонниц, которые хотели всеми доступными способами познакомиться с солистами – например, караулили их у подъезда.Самой популярной композицией коллектива стала песня "Фаина". Владимир признался, что очень устал от нее, но до сих пор ее приходится петь по два раза за концерт.Многие "фишки" для выступлений придумал продюсер группы Бари Алибасов. Недавно стало известно, что шоумен развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
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на-на, знаменитости, бари алибасов
17:48 14.09.2021
 

"Деньги возили сумками": Политов вспомнил о лучших годах группы "На-На"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастник группы "На-На" Владимир Политов
Участник группы На-На Владимир Политов - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Певец Владимир Политов в программе "Пятого канала" вспомнил о лучших годах группы "На-На". Он отметил, что солисты очень много зарабатывали.

"Мы тогда деньги не считали. Мы их возили спортивными сумками с гастролей. Коробками", – рассказал артист.

Бешеную популярность коллективу обеспечили необычные концертные номера.

"Те же „Отпетые мошенники“ или Филипп Киркоров, и даже Сергей Шнуров говорил, что какие-то фишки у нас подсмотрел во время наших концертов. Допустим, обливание водой со сцены, хождение по спинкам кресел", – добавил Политов.

Кроме того, по словам певца, у коллектива было огромное количество поклонниц, которые хотели всеми доступными способами познакомиться с солистами – например, караулили их у подъезда.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы "На-На" Вячеслав Жеребкин, Сергей Григорьев, Олег Коршунов, Владимир Политов и продюсер Барри Алибасов в корпоративном доме "Боско"
Участники группы На-На Вячеслав Жеребкин, Сергей Григорьев, Олег Коршунов, Владимир Политов и продюсер Барри Алибасов в корпоративном доме Боско - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Участники группы "На-На" Вячеслав Жеребкин, Сергей Григорьев, Олег Коршунов, Владимир Политов и продюсер Барри Алибасов в корпоративном доме "Боско"
Самой популярной композицией коллектива стала песня "Фаина". Владимир признался, что очень устал от нее, но до сих пор ее приходится петь по два раза за концерт.
Многие "фишки" для выступлений придумал продюсер группы Бари Алибасов. Недавно стало известно, что шоумен развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
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