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Глава комитета в Госдуме высказался в поддержку законопроекта по QR-кодам
Глава комитета в Госдуме высказался в поддержку законопроекта по QR-кодам - РИА Новости, 12.11.2021
Глава комитета в Госдуме высказался в поддержку законопроекта по QR-кодам
Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддерживает правительственный законопроект по QR-кодам, заявил РИА Новости глава аппарата... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:26
2021-11-12T20:45
политика
госдума рф
здоровье - общество
qr-код
евгений москвичев
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддерживает правительственный законопроект по QR-кодам, заявил РИА Новости глава аппарата Евгений Москвичев."Да, комитет поддерживает", - сказал Москвичев, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, комитет дополнительно рассмотрит законопроект "и все документы будут сданы в понедельник до 12 часов на президиум Госсовета".Ранее пресс-служба правительства сообщила, что законопроект внесен в Госдуму. Он предусматривает, что для посещения публичных мест и проезда на транспорте необходимо будет предъявлять QR-код, справку о перенесенном заболевании или медотвод от вакцинации.
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политика, госдума рф, здоровье - общество, qr-код, евгений москвичев, коронавирус в россии
20:26 12.11.2021 (обновлено: 20:45 12.11.2021)
 
Глава комитета в Госдуме высказался в поддержку законопроекта по QR-кодам

Глава комитета транспорта Госдумы Москвичев поддержал законопроект по QR-кодам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддерживает правительственный законопроект по QR-кодам, заявил РИА Новости глава аппарата Евгений Москвичев.
"Да, комитет поддерживает", - сказал Москвичев, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, комитет дополнительно рассмотрит законопроект "и все документы будут сданы в понедельник до 12 часов на президиум Госсовета".
Ранее пресс-служба правительства сообщила, что законопроект внесен в Госдуму. Он предусматривает, что для посещения публичных мест и проезда на транспорте необходимо будет предъявлять QR-код, справку о перенесенном заболевании или медотвод от вакцинации.
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