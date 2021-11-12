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На Урале сбежал из колонии мужчина, осужденный за убийство
На Урале сбежал из колонии мужчина, осужденный за убийство - РИА Новости, 12.11.2021
На Урале сбежал из колонии мужчина, осужденный за убийство
Осужденный за убийство сбежал из исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле – среди особых примет высокий рост и татуировка в виде смерти с косой, сообщает в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:38
2021-11-12T15:38
2021-11-12T16:07
происшествия
нижний тагил
свердловская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Осужденный за убийство сбежал из исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле – среди особых примет высокий рост и татуировка в виде смерти с косой, сообщает в пятницу ГУФСИН по Свердловской области."Бас Роман Александрович, дата рождения – 12 июня 1981 года, 12 ноября 2021 года совершил побег с участка колонии-поселения ИК-12. Осужден по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе.В числе примет ГУФСИН называет очень высокий рост - 195 сантиметров, худощавое телосложение, опущенные плечи, черный цвет волос, карие глаза. Был одет во все черное: куртку, штаны, шапку. Особые приметы – татуировки. Так, на левом предплечье у мужчины кельтский узор, на левой лопатке - смерть с косой, на среднем пальце левой кисти – перстень.В ГУФСИН РИА Новости пояснили, что суд ранее перевел осужденного на участок колонии-поселения, расположенный в колонии строгого режима, так как у мужчины не было взысканий.
нижний тагил
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РИА Новости
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
15:38 12.11.2021 (обновлено: 16:07 12.11.2021)
На Урале сбежал из колонии мужчина, осужденный за убийство
Мужчина, осужденный за убийство, сбежал из колонии в Нижнем Тагиле