Авиакомпания "Победа" перевезла пятидесятимиллионного пассажира
В аэропорту Внуково регистрация пассажиров на рейсы компании "Победа" идет в обычном режиме. Будущий счастливчик вот-вот подойдет к стойке регистрации.
В аэропорту Внуково регистрация пассажиров на рейсы компании "Победа" идет в обычном режиме. Будущий счастливчик вот-вот подойдет к стойке регистрации.
Первый отечественный лоукостер "Победа" начал работать в декабре 2014 года и с первого года полетов стал самой востребованной авиакомпанией России: по уровню загрузки "Победе" нет равных. Встречать юбилейного пассажира готовятся стюардессы компании.
Первый отечественный лоукостер "Победа" начал работать в декабре 2014 года и с первого года полетов стал самой востребованной авиакомпанией России: по уровню загрузки "Победе" нет равных. Встречать юбилейного пассажира готовятся стюардессы компании.
Пятидесятимиллионным пассажиром оказывается Лолита Чернова. Сегодня она полетит на "Боинге-737" компании "Победа" дважды — в Чебоксары и обратно, в Москву.
Пятидесятимиллионным пассажиром оказывается Лолита Чернова. Сегодня она полетит на "Боинге-737" компании "Победа" дважды — в Чебоксары и обратно, в Москву.
Выигрыш стал для Лолиты полной неожиданностью. В первые секунды она переживает о том, что опоздает на рейс.
Выигрыш стал для Лолиты полной неожиданностью. В первые секунды она переживает о том, что опоздает на рейс.
Секрет везения пятидесятимиллионной пассажирки: новая "счастливая" обложка на паспорт и клиентская лояльность авиакомпании "Победа".
Секрет везения пятидесятимиллионной пассажирки: новая "счастливая" обложка на паспорт и клиентская лояльность авиакомпании "Победа".
Пятидесятимиллионной пассажирке вручили подарки от "Победы", аэропорта "Внуково" и компании-партнера UTG. Затем счастливицу отправляют в путь по высшему классу — через бизнес-зал. На рейс она точно не опоздает.
Пятидесятимиллионной пассажирке вручили подарки от "Победы", аэропорта "Внуково" и компании-партнера UTG. Затем счастливицу отправляют в путь по высшему классу — через бизнес-зал. На рейс она точно не опоздает.
"Когда семь лет назад мы создавали низкобюджетный перевозчик, было много скептиков. Теперь мы празднуем очередной успех компании", — заявил на торжественной церемонии министр транспорта России Виталий Савельев.
"Когда семь лет назад мы создавали низкобюджетный перевозчик, было много скептиков. Теперь мы празднуем очередной успех компании", — заявил на торжественной церемонии министр транспорта России Виталий Савельев.
"Два беспрецедентно тяжелых пандемических года показали, что лоукост-бизнес востребован", — отметил генеральный директор компании "Аэрофлот" и председатель совета директоров "Победы" Михаил Полубояринов.
"Два беспрецедентно тяжелых пандемических года показали, что лоукост-бизнес востребован", — отметил генеральный директор компании "Аэрофлот" и председатель совета директоров "Победы" Михаил Полубояринов.
Генеральный директор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин: "Отметка в 50 миллионов говорит о доверии к компании, к перевозчику и к сервисам, которые он предоставляет".
Генеральный директор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин: "Отметка в 50 миллионов говорит о доверии к компании, к перевозчику и к сервисам, которые он предоставляет".
"Из ста пассажиров шестьдесят восемь становятся постоянными клиентами компании", — напомнил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.
"Из ста пассажиров шестьдесят восемь становятся постоянными клиентами компании", — напомнил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.
Впервые в истории гражданской авиации молодая компания менее, чем за семь лет работы, перешагнула пятидесятимиллионный рубеж, установив абсолютный рекорд.
Впервые в истории гражданской авиации молодая компания менее, чем за семь лет работы, перешагнула пятидесятимиллионный рубеж, установив абсолютный рекорд.