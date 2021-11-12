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Авиакомпания "Победа" перевезла пятидесятимиллионного пассажира
Авиакомпания "Победа" перевезла пятидесятимиллионного пассажира - РИА Новости, 12.11.2021
Авиакомпания "Победа" перевезла пятидесятимиллионного пассажира
В международном аэропорту "Внуково" на рейсе "Москва — Чебоксары" зарегистрирован вылет пятидесятимиллионного пассажира авиакомпании "Победа". РИА Новости, 12.11.2021
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В международном аэропорту "Внуково" на рейсе "Москва — Чебоксары" зарегистрирован вылет пятидесятимиллионного пассажира авиакомпании "Победа".
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фото, фото, новости компаний - экономика, москва, виталий савельев, аэрофлот, андрей калмыков, победа (авиакомпания), внуково, дмитрий сапрыкин, михаил полубояринов
17:30 12.11.2021 (обновлено: 17:31 12.11.2021)
 

Авиакомпания "Победа" перевезла пятидесятимиллионного пассажира

Читать ria.ru в
В международном аэропорту "Внуково" на рейсе "Москва — Чебоксары" зарегистрирован вылет пятидесятимиллионного пассажира авиакомпании "Победа".
© РИА Новости / Максим Блинов

В аэропорту Внуково регистрация пассажиров на рейсы компании "Победа" идет в обычном режиме. Будущий счастливчик вот-вот подойдет к стойке регистрации.

Регистрация пассажиров на рейсы компании Победа в аэропорту Внуково
1 из 11

В аэропорту Внуково регистрация пассажиров на рейсы компании "Победа" идет в обычном режиме. Будущий счастливчик вот-вот подойдет к стойке регистрации.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Первый отечественный лоукостер "Победа" начал работать в декабре 2014 года и с первого года полетов стал самой востребованной авиакомпанией России: по уровню загрузки "Победе" нет равных. Встречать юбилейного пассажира готовятся стюардессы компании.

Сотрудницы авиакомпании Победа
2 из 11

Первый отечественный лоукостер "Победа" начал работать в декабре 2014 года и с первого года полетов стал самой востребованной авиакомпанией России: по уровню загрузки "Победе" нет равных. Встречать юбилейного пассажира готовятся стюардессы компании.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пятидесятимиллионным пассажиром оказывается Лолита Чернова. Сегодня она полетит на "Боинге-737" компании "Победа" дважды — в Чебоксары и обратно, в Москву.

Девушка, ставшая юбилейным, 50-миллионным клиентом авиакомпании Победа с начала полётов, проходит торжественную регистрацию в аэропорту Внуково в Москве
3 из 11

Пятидесятимиллионным пассажиром оказывается Лолита Чернова. Сегодня она полетит на "Боинге-737" компании "Победа" дважды — в Чебоксары и обратно, в Москву.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов

Выигрыш стал для Лолиты полной неожиданностью. В первые секунды она переживает о том, что опоздает на рейс.

Девушка, ставшая юбилейным, 50-миллионным клиентом авиакомпании Победа с начала полетов, проходит торжественную регистрацию в аэропорту Внуково в Москве
4 из 11

Выигрыш стал для Лолиты полной неожиданностью. В первые секунды она переживает о том, что опоздает на рейс.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Секрет везения пятидесятимиллионной пассажирки: новая "счастливая" обложка на паспорт и клиентская лояльность авиакомпании "Победа".

Девушка, ставшая юбилейным, 50-миллионным клиентом авиакомпании Победа с начала полётов, проходит торжественную регистрацию в аэропорту Внуково в Москве
5 из 11

Секрет везения пятидесятимиллионной пассажирки: новая "счастливая" обложка на паспорт и клиентская лояльность авиакомпании "Победа".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пятидесятимиллионной пассажирке вручили подарки от "Победы", аэропорта "Внуково" и компании-партнера UTG. Затем счастливицу отправляют в путь по высшему классу — через бизнес-зал. На рейс она точно не опоздает.

Сотрудницы авиакомпании Победа на церемонии встречи юбилейного, 50-миллионного клиента с начала полётов, в аэропорту Внуково в Москве
6 из 11

Пятидесятимиллионной пассажирке вручили подарки от "Победы", аэропорта "Внуково" и компании-партнера UTG. Затем счастливицу отправляют в путь по высшему классу — через бизнес-зал. На рейс она точно не опоздает.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

"Когда семь лет назад мы создавали низкобюджетный перевозчик, было много скептиков. Теперь мы празднуем очередной успех компании", — заявил на торжественной церемонии министр транспорта России Виталий Савельев.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на презентации о результатах работы авиакомпании Победа, в аэропорту Внуково в Москве. Авиакомпания Победа перевезла 50-миллионного пассажира с начала полетов
7 из 11

"Когда семь лет назад мы создавали низкобюджетный перевозчик, было много скептиков. Теперь мы празднуем очередной успех компании", — заявил на торжественной церемонии министр транспорта России Виталий Савельев.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

"Два беспрецедентно тяжелых пандемических года показали, что лоукост-бизнес востребован", — отметил генеральный директор компании "Аэрофлот" и председатель совета директоров "Победы" Михаил Полубояринов.

Генеральный директор ПАО Аэрофлот Михаил Полубояринов на презентации о результатах работы авиакомпании Победа, в аэропорту Внуково в Москве. Авиакомпания Победа перевезла 50-миллионного пассажира с начала полетов
8 из 11

"Два беспрецедентно тяжелых пандемических года показали, что лоукост-бизнес востребован", — отметил генеральный директор компании "Аэрофлот" и председатель совета директоров "Победы" Михаил Полубояринов.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Генеральный директор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин: "Отметка в 50 миллионов говорит о доверии к компании, к перевозчику и к сервисам, которые он предоставляет".

Директор аэропорта Внуково Дмитрий Сапрыкин на презентации о результатах работы авиакомпании Победа, в аэропорту Внуково в Москве. Авиакомпания Победа перевезла 50-миллионного пассажира с начала полетов
9 из 11

Генеральный директор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин: "Отметка в 50 миллионов говорит о доверии к компании, к перевозчику и к сервисам, которые он предоставляет".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

"Из ста пассажиров шестьдесят восемь становятся постоянными клиентами компании", — напомнил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.

Генеральный директор авиакомпании Победа Андрей Калмыков на презентации о результатах работы авиакомпании, в аэропорту Внуково в Москве. Авиакомпания Победа перевезла 50-миллионного пассажира с начала полетов
10 из 11

"Из ста пассажиров шестьдесят восемь становятся постоянными клиентами компании", — напомнил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Впервые в истории гражданской авиации молодая компания менее, чем за семь лет работы, перешагнула пятидесятимиллионный рубеж, установив абсолютный рекорд.

Сотрудницы авиакомпании Победа на церемонии встречи 50-миллионного пассажира
11 из 11

Впервые в истории гражданской авиации молодая компания менее, чем за семь лет работы, перешагнула пятидесятимиллионный рубеж, установив абсолютный рекорд.

© РИА Новости / Максим Блинов
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ФотоНовости компаний - ЭкономикаМоскваВиталий СавельевАэрофлотАндрей КалмыковПобеда (авиакомпания)ВнуковоДмитрий СапрыкинМихаил Полубояринов
 
 
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