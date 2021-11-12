https://ria.ru/20211112/petrov-1758693971.html

Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр

Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр - РИА Новости, 12.11.2021

Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Роснедр Евгения Петрова руководителем агентства, сообщает... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:06

2021-11-12T10:06

2021-11-12T10:06

политика

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738673320_0:0:1045:588_1920x0_80_0_0_dbd999723f8044c8aaced4e8684f19bb.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Роснедр Евгения Петрова руководителем агентства, сообщает пресс-служба кабмина."Новым главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В агентство Петров пришел в 2014 году на должность советника руководителя. Позже, в 2018 году, стал советником министра природных ресурсов и экологии РФ. С 2020 года являлся заместителем главы Роснедр. А в июне текущего года был назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства.

https://ria.ru/20211020/petrosyan-1755339929.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), михаил мишустин, россия