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Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр
Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр - РИА Новости, 12.11.2021
Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр
Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Роснедр Евгения Петрова руководителем агентства, сообщает... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:06
2021-11-12T10:06
политика
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Роснедр Евгения Петрова руководителем агентства, сообщает пресс-служба кабмина."Новым главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В агентство Петров пришел в 2014 году на должность советника руководителя. Позже, в 2018 году, стал советником министра природных ресурсов и экологии РФ. С 2020 года являлся заместителем главы Роснедр. А в июне текущего года был назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства.
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политика, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), михаил мишустин, россия
10:06 12.11.2021
 
Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр

Мишустин назначил врио Роснедр Евгения Петрова руководителем агентства

© Фото : Открытые инновацииЕвгений Петров
Евгений Петров - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Открытые инновации
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Роснедр Евгения Петрова руководителем агентства, сообщает пресс-служба кабмина.
"Новым главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В агентство Петров пришел в 2014 году на должность советника руководителя. Позже, в 2018 году, стал советником министра природных ресурсов и экологии РФ. С 2020 года являлся заместителем главы Роснедр. А в июне текущего года был назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства.
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ПолитикаФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Михаил МишустинРоссия
 
 
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