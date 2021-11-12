https://ria.ru/20211112/petrov-1758693971.html
Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр
Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр - РИА Новости, 12.11.2021
Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр
Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Роснедр Евгения Петрова руководителем агентства, сообщает... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:06
2021-11-12T10:06
2021-11-12T10:06
политика
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Роснедр Евгения Петрова руководителем агентства, сообщает пресс-служба кабмина."Новым главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В агентство Петров пришел в 2014 году на должность советника руководителя. Позже, в 2018 году, стал советником министра природных ресурсов и экологии РФ. С 2020 года являлся заместителем главы Роснедр. А в июне текущего года был назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства.
https://ria.ru/20211020/petrosyan-1755339929.html
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политика, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), михаил мишустин, россия
Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр
Мишустин назначил врио Роснедр Евгения Петрова руководителем агентства