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Песков привился "Спутником Лайт"
Песков привился "Спутником Лайт" - РИА Новости, 12.11.2021
Песков привился "Спутником Лайт"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, несмотря на высокие антитела сделал прививку Спутник Лайт, — у него была температура, но лишь день. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:45
2021-11-12T19:45
2021-11-12T20:24
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, несмотря на высокие антитела сделал прививку Спутник Лайт, — у него была температура, но лишь день.В октябре, отвечая на вопрос, вакцинировался ли он, Песков говорил, что у него сохраняется высокий уровень антител, несмотря на прошедшее после болезни время."Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день", - рассказал Песков РИА Новости.
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19:45 12.11.2021 (обновлено: 20:24 12.11.2021)
Песков привился "Спутником Лайт"
Песков сообщил, что сделал прививку "Спутником Лайт", несмотря на высокие антитела