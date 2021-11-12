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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/period-1758829366.html
В России установили переходный период до 1 февраля для вакцинации
В России установили переходный период до 1 февраля для вакцинации - РИА Новости, 12.11.2021
В России установили переходный период до 1 февраля для вакцинации
До 1 февраля в России будет действовать переходный период, чтобы люди успели сделать прививку от коронавируса и получить QR-код, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:16
2021-11-12T22:54
общество
распространение коронавируса
татьяна голикова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. До 1 февраля в России будет действовать переходный период, чтобы люди успели сделать прививку от коронавируса и получить QR-код, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.По ее словам, сейчас Россия достигла лишь около 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%.По ее словам, ситуация с COVID-19 в стране достаточно сложная. Нерабочие дни объявляли именно для того, чтобы снизить заболеваемость. Голикова подчеркнула, что темпы распространения снизились. Однако, в 61 регионе наблюдается рост этого показателя.Ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании в транспорте и общественных местах либо QR-кодов о прививке или перенесенном COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Предполагается, что они будут действовать до 1 июня 2022 года.До 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры также можно предъявить ПЦР-тест — после этого срока будет действовать только медотвод. В самолетах и поездах результаты тестирований на SARS-CoV-2 разрешат использовать до даты, установленной правительством.Как указала Голикова, сертификат с QR-кодом можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде — последний можно получить в МФЦ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Голикова разъяснила положения законопроекта о QR-кодах
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общество, татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, госдума рф, здоровье - общество
19:16 12.11.2021 (обновлено: 22:54 12.11.2021)
 
В России установили переходный период до 1 февраля для вакцинации

Голикова: в России до 1 февраля будет действовать переходный период по введению QR-кодов

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. До 1 февраля в России будет действовать переходный период, чтобы люди успели сделать прививку от коронавируса и получить QR-код, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", — сказала Голикова.
По ее словам, сейчас Россия достигла лишь около 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%.
По ее словам, ситуация с COVID-19 в стране достаточно сложная. Нерабочие дни объявляли именно для того, чтобы снизить заболеваемость. Голикова подчеркнула, что темпы распространения снизились. Однако, в 61 регионе наблюдается рост этого показателя.
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Ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании в транспорте и общественных местах либо QR-кодов о прививке или перенесенном COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Предполагается, что они будут действовать до 1 июня 2022 года.
До 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры также можно предъявить ПЦР-тест — после этого срока будет действовать только медотвод. В самолетах и поездах результаты тестирований на SARS-CoV-2 разрешат использовать до даты, установленной правительством.
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Как указала Голикова, сертификат с QR-кодом можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде — последний можно получить в МФЦ.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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