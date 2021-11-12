https://ria.ru/20211112/perepis-1758751834.html
Более 99% россиян приняли участие в переписи населения
Более 99% россиян приняли участие в переписи населения - РИА Новости, 12.11.2021
Более 99% россиян приняли участие в переписи населения
Замглавы Росстата Павел Смелов заявил о том, что за несколько дней до окончания переписи в ней поучаствовали более 99 процентов от общей оценочной численности... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:28
2021-11-12T14:28
2021-11-12T14:58
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Замглавы Росстата Павел Смелов заявил о том, что за несколько дней до окончания переписи в ней поучаствовали более 99 процентов от общей оценочной численности населения России."Мы видим, что народ достаточно активно переписывался по всей стране, уже на данный момент мы практически переписали все население", — сказал Смелов в интервью телеканалу "Россия 24".Он добавил, что первые итоги Всероссийской переписи подведут в январе. Росстат обнародует сведения об общей численности населения страны, затем в течение всего года будут публиковаться дополнительные данные и в конце 2022 года опубликуют сведения о национальном составе и владении языками.Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Принять участие можно как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном — на портале "Госуслуги".
https://ria.ru/20211106/chechnya-1757891946.html
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), всероссийская перепись населения, россия
14:28 12.11.2021 (обновлено: 14:58 12.11.2021)
Более 99% россиян приняли участие в переписи населения
Более 99% от общей оценочной численности населения России приняли участие в переписи