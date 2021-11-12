https://ria.ru/20211112/peregovory-1758859204.html

Спецпредставитель президента рассказал о переговорах с США по климату

Спецпредставитель президента рассказал о переговорах с США по климату - РИА Новости, 12.11.2021

Спецпредставитель президента рассказал о переговорах с США по климату

Россия и США договорились о продолжении сотрудничества и после 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26), в том числе по метану и спутниковому... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T23:04

2021-11-12T23:04

2021-11-12T23:24

в мире

сша

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россия

глазго (город)

джон керри

руслан эдельгериев

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ГЛАЗГО, 12 ноя - РИА Новости. Россия и США договорились о продолжении сотрудничества и после 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26), в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.По его словам, у него состоялась очередная встреча с американским коллегой Джоном Керри на полях форума в Глазго."Встреча была, договорились о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов", - сказал Эдельгериев.Ранее Эдельгериев и Керри уже встречались на полях СОР26 5 ноября и наметили дальнейшие шаги сотрудничества по климату, тогда обсуждались сокращение выбросов метана, двухстороннее сотрудничество по климату и ожидания от СОР26.Ранее в рамках COP26 США, ЕС, Канада и еще 105 стран подписали глобальную инициативу по сокращению выбросов метана, однако Россия и Китай остались в стороне от этого соглашения.Эдельгериев позднее заявил РИА Новости, что Россия не может присоединиться к этому соглашению без проведения своих внутренних расчетов.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

https://ria.ru/20211112/klimat-1758796873.html

сша

россия

глазго (город)

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в мире, сша, климат, россия, глазго (город), джон керри, руслан эдельгериев