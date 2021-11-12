23:04 12.11.2021 (обновлено: 23:24 12.11.2021)
Спецпредставитель президента рассказал о переговорах с США по климату
Спецпредставитель президента Эдельгериев рассказал об успехах переговоров с США по климату
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
ГЛАЗГО, 12 ноя - РИА Новости. Россия и США договорились о продолжении сотрудничества и после 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26), в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.
По его словам, у него состоялась очередная встреча с американским коллегой Джоном Керри на полях форума в Глазго.
"Встреча была, договорились о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов", - сказал Эдельгериев.
Ранее Эдельгериев и Керри уже встречались на полях СОР26 5 ноября и наметили дальнейшие шаги сотрудничества по климату, тогда обсуждались сокращение выбросов метана, двухстороннее сотрудничество по климату и ожидания от СОР26.
Ранее в рамках COP26 США, ЕС, Канада и еще 105 стран подписали глобальную инициативу по сокращению выбросов метана, однако Россия и Китай остались в стороне от этого соглашения.
Эдельгериев позднее заявил РИА Новости, что Россия не может присоединиться к этому соглашению без проведения своих внутренних расчетов.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.