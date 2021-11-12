https://ria.ru/20211112/peregovory-1758851100.html
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным по Белоруссии
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным по Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2021
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным по Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, намерен обсудит темы... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:32
2021-11-12T21:32
2021-11-12T21:51
в мире
белоруссия
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владимир путин
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 12 ноя - Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, намерен обсудит темы Украины и Белоруссии."В ближайшие дни я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам. И по этому вопросу в том числе (по теме Украины - ред.), по вопросу Белоруссии также", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам международной встречи по Ливии.Французский лидер отметил, что и.о канцлера Германии Ангела Меркель провела переговоры с российским лидером в четверг, в том числе по ситуации на белорусской границе."Мы продолжаем общую работу по этому вопросу с тем же намерением - стабильности и безопасности Европы", - добавил Макрон.
https://ria.ru/20211112/konflikt-1758760208.html
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в мире, белоруссия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, мигранты
21:32 12.11.2021 (обновлено: 21:51 12.11.2021)
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным по Белоруссии
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным по теме Белоруссии