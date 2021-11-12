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Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным по Белоруссии
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным по Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2021
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным по Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, намерен обсудит темы... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:32
2021-11-12T21:51
в мире
белоруссия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
мигранты
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ПАРИЖ, 12 ноя - Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, намерен обсудит темы Украины и Белоруссии."В ближайшие дни я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам. И по этому вопросу в том числе (по теме Украины - ред.), по вопросу Белоруссии также", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам международной встречи по Ливии.Французский лидер отметил, что и.о канцлера Германии Ангела Меркель провела переговоры с российским лидером в четверг, в том числе по ситуации на белорусской границе."Мы продолжаем общую работу по этому вопросу с тем же намерением - стабильности и безопасности Европы", - добавил Макрон.
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в мире, белоруссия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, мигранты
21:32 12.11.2021 (обновлено: 21:51 12.11.2021)
 
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным по Белоруссии

Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным по теме Белоруссии

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 ноя - Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, намерен обсудит темы Украины и Белоруссии.
"В ближайшие дни я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам. И по этому вопросу в том числе (по теме Украины - ред.), по вопросу Белоруссии также", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам международной встречи по Ливии.
Французский лидер отметил, что и.о канцлера Германии Ангела Меркель провела переговоры с российским лидером в четверг, в том числе по ситуации на белорусской границе.
"Мы продолжаем общую работу по этому вопросу с тем же намерением - стабильности и безопасности Европы", - добавил Макрон.
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В миреБелоруссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронМигранты
 
 
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