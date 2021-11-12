Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211112/park-1758714601.html
Тверские власти обсудили второй этап создания парка "Россия - моя история"
Тверские власти обсудили второй этап создания парка "Россия - моя история" - РИА Новости, 12.11.2021
Тверские власти обсудили второй этап создания парка "Россия - моя история"
Реализация второго этапа создания мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" в Твери обсуждалась на рабочей встрече в областном правительстве,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:02
2021-11-12T12:02
тверская область
тверь
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758716354_0:139:1800:1152_1920x0_80_0_0_d50d2225e7e2e2abddb869e3595cb544.jpg
ТВЕРЬ, 12 ноя – РИА Новости. Реализация второго этапа создания мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" в Твери обсуждалась на рабочей встрече в областном правительстве, посвященной развитию объекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.Парк "Россия – моя история" – это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. В настоящее время подобные объекты созданы в 23 городах России.По информации пресс-службы, на текущий момент сдано основное здание мультимедийного парка, благоустроена территория, выполнены работы по капитальному ремонту фасадов и кровли расположенных рядом административного здания и спортивного зала. Второй этап работ включает устройство зон общественного питания, торговли, детской площадки, амфитеатра, фотозоны. Планируется создать на этой площадке региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций.Основу экспозиции составят выставки "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия – моя история. 1945 – наши дни" и история районов Верхневолжья.Ранее глава региона Игорь Руденя отмечал, что проект создания парка нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России, парк станет лучшим местом в регионе для молодежи.
https://ria.ru/20211028/infrastruktura-1756664836.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758716354_189:0:1725:1152_1920x0_80_0_0_eadc66fe72128705a97a7b16269dcad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тверь, игорь руденя
12:02 12.11.2021
 

Тверские власти обсудили второй этап создания парка "Россия - моя история"

© Фото : Правительство Тверской областиИсторический парк "Россия – Моя история" в Твери
Исторический парк Россия – Моя история в Твери - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 ноя – РИА Новости. Реализация второго этапа создания мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" в Твери обсуждалась на рабочей встрече в областном правительстве, посвященной развитию объекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Парк "Россия – моя история" – это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. В настоящее время подобные объекты созданы в 23 городах России.
Индустриальный парк Раслово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 13:22Тверская область
Тверские власти выделили средства на инфраструктуру в промпарке "Раслово"
По информации пресс-службы, на текущий момент сдано основное здание мультимедийного парка, благоустроена территория, выполнены работы по капитальному ремонту фасадов и кровли расположенных рядом административного здания и спортивного зала. Второй этап работ включает устройство зон общественного питания, торговли, детской площадки, амфитеатра, фотозоны. Планируется создать на этой площадке региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций.
Продолжается работа над созданием экспозиций. В разработке контента участвуют члены консультативной группы, специалисты Тверского государственного университета, подведомственных структур министерства культуры и министерства туризма Тверской области. Также свои предложения представили муниципальные образования Верхневолжья.
Основу экспозиции составят выставки "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия – моя история. 1945 – наши дни" и история районов Верхневолжья.
Ранее глава региона Игорь Руденя отмечал, что проект создания парка нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России, парк станет лучшим местом в регионе для молодежи.
 
Тверская областьТверьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционно
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
01:14Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
Лента новостейМолния
Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционноАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валютуЭкс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах