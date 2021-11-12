https://ria.ru/20211112/park-1758714601.html

Тверские власти обсудили второй этап создания парка "Россия - моя история"

Тверские власти обсудили второй этап создания парка "Россия - моя история" - РИА Новости, 12.11.2021

Тверские власти обсудили второй этап создания парка "Россия - моя история"

Реализация второго этапа создания мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" в Твери обсуждалась на рабочей встрече в областном правительстве,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:02

2021-11-12T12:02

2021-11-12T12:02

тверская область

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 12 ноя – РИА Новости. Реализация второго этапа создания мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" в Твери обсуждалась на рабочей встрече в областном правительстве, посвященной развитию объекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.Парк "Россия – моя история" – это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. В настоящее время подобные объекты созданы в 23 городах России.По информации пресс-службы, на текущий момент сдано основное здание мультимедийного парка, благоустроена территория, выполнены работы по капитальному ремонту фасадов и кровли расположенных рядом административного здания и спортивного зала. Второй этап работ включает устройство зон общественного питания, торговли, детской площадки, амфитеатра, фотозоны. Планируется создать на этой площадке региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций.Основу экспозиции составят выставки "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия – моя история. 1945 – наши дни" и история районов Верхневолжья.Ранее глава региона Игорь Руденя отмечал, что проект создания парка нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России, парк станет лучшим местом в регионе для молодежи.

https://ria.ru/20211028/infrastruktura-1756664836.html

тверь

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тверь, игорь руденя