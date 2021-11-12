https://ria.ru/20211112/pandemiya-1758679494.html
Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус
Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус - РИА Новости, 12.11.2021
Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус
Россия, скорее всего, справится с эпидемией коронавируса в следующем году, сказал в беседе с РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T05:38
2021-11-12T05:38
2021-11-12T11:34
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия, скорее всего, справится с эпидемией коронавируса в следующем году, сказал в беседе с РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн."Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет", — полагает он.При этом ученый отметил, что вирус никуда не денется, вспышки продолжатся, поэтому периодически придется делать прививку.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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05:38 12.11.2021 (обновлено: 11:34 12.11.2021)
Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус
Вирусолог Альтштейн спрогнозировал выход России из пандемии коронавируса в следующем году