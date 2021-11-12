https://ria.ru/20211112/pandemiya-1758679494.html

Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус

Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус - РИА Новости, 12.11.2021

Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус

Россия, скорее всего, справится с эпидемией коронавируса в следующем году, сказал в беседе с РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T05:38

2021-11-12T05:38

2021-11-12T11:34

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия, скорее всего, справится с эпидемией коронавируса в следующем году, сказал в беседе с РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн."Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет", — полагает он.При этом ученый отметил, что вирус никуда не денется, вспышки продолжатся, поэтому периодически придется делать прививку.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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