https://ria.ru/20211112/otravlenie-1758705732.html

После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело

После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело - РИА Новости, 12.11.2021

После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления троих пятилетних воспитанников детсада в Райчихинске Амурской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:19

2021-11-12T11:19

2021-11-12T11:48

происшествия

райчихинск

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98220/74/982207429_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_afcc56b6a18467e6efc2b420438cc289.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления троих пятилетних воспитанников детсада в Райчихинске Амурской области, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 8 ноября из детского сада в Райчихинске в больницу доставили троих детей с признаками отравления."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.После оказания медицинской помощи детей отправили домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Областной Роспотребнадзор временно закрыл детский сад.По данным СМИ, во время нерабочих дней одна из сотрудниц детсада по собственной инициативе решила потравить тараканов, так отрава оказалась и в детских игрушках.

https://ria.ru/20211112/otravlenie-1758702433.html

https://ria.ru/20211026/otravlenie-1756284510.html

райчихинск

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, райчихинск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия