https://ria.ru/20211112/otravlenie-1758705732.html
После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело
После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело - РИА Новости, 12.11.2021
После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления троих пятилетних воспитанников детсада в Райчихинске Амурской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:19
2021-11-12T11:19
2021-11-12T11:48
происшествия
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амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления троих пятилетних воспитанников детсада в Райчихинске Амурской области, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 8 ноября из детского сада в Райчихинске в больницу доставили троих детей с признаками отравления."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.После оказания медицинской помощи детей отправили домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Областной Роспотребнадзор временно закрыл детский сад.По данным СМИ, во время нерабочих дней одна из сотрудниц детсада по собственной инициативе решила потравить тараканов, так отрава оказалась и в детских игрушках.
https://ria.ru/20211112/otravlenie-1758702433.html
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происшествия, райчихинск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
11:19 12.11.2021 (обновлено: 11:48 12.11.2021)
После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело
После отравления трех детей в детсаду в Райчихинске Амурской области завели дело