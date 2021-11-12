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В Удмуртии выяснят причины массового отравления школьников
В Удмуртии выяснят причины массового отравления школьников - РИА Новости, 12.11.2021
В Удмуртии выяснят причины массового отравления школьников
Массовое отравление школьников зафиксировано в сельской школе в Удмуртии, восемь детей обратились за медицинской помощью, сообщила министр образования региона... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:03
2021-11-12T11:03
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 12 ноя - РИА Новости. Массовое отравление школьников зафиксировано в сельской школе в Удмуртии, восемь детей обратились за медицинской помощью, сообщила министр образования региона Светлана Болотникова."В Каракулинской школе зафиксировано массовое отравление учеников. Вечером 11 ноября ребята начали жаловаться на самочувствие. Случаи зарегистрированы среди школьников разных классов. За медицинской помощью в больницу обратились 8 человек, госпитализация не потребовалась", - цитирует слова Болотниковой пресс-служба главы республики.Болотникова отметила, что по данному факту проводится комплексная проверка, причины массового отравления устанавливаются, взяты пробы в столовой. На место выехали специалисты." Ситуация находится на постоянном контроле. В настоящее время образовательный процесс в школе переведен в дистанционный формат. Всего в школе обучается 650 детей", - сообщила министр.По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, состояние восьми детей, обратившихся за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции, стабильное, назначено амбулаторное лечение, в стационарном лечении они не нуждаются, тяжелых нет. "Ситуация находится под контролем, всех обратившихся осмотрит врач, в том числе тех детей, которые остались дома. Всем будет оказана помощь", - цитирует пресс-служба главы Удмуртии ее слова.
https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757199607.html
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия)
11:03 12.11.2021
 
В Удмуртии выяснят причины массового отравления школьников

В Удмуртии выяснят причины массового отравления учеников сельской школы

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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УФА, 12 ноя - РИА Новости. Массовое отравление школьников зафиксировано в сельской школе в Удмуртии, восемь детей обратились за медицинской помощью, сообщила министр образования региона Светлана Болотникова.
"В Каракулинской школе зафиксировано массовое отравление учеников. Вечером 11 ноября ребята начали жаловаться на самочувствие. Случаи зарегистрированы среди школьников разных классов. За медицинской помощью в больницу обратились 8 человек, госпитализация не потребовалась", - цитирует слова Болотниковой пресс-служба главы республики.
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Болотникова отметила, что по данному факту проводится комплексная проверка, причины массового отравления устанавливаются, взяты пробы в столовой. На место выехали специалисты." Ситуация находится на постоянном контроле. В настоящее время образовательный процесс в школе переведен в дистанционный формат. Всего в школе обучается 650 детей", - сообщила министр.
По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, состояние восьми детей, обратившихся за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции, стабильное, назначено амбулаторное лечение, в стационарном лечении они не нуждаются, тяжелых нет. "Ситуация находится под контролем, всех обратившихся осмотрит врач, в том числе тех детей, которые остались дома. Всем будет оказана помощь", - цитирует пресс-служба главы Удмуртии ее слова.
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