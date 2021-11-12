https://ria.ru/20211112/osetiya-1758845374.html

В Северной Осетии 16 поселений отрезало от дорог после схода селя

В Северной Осетии 16 поселений отрезало от дорог после схода селя - РИА Новости, 12.11.2021

В Северной Осетии 16 поселений отрезало от дорог после схода селя

В Ирафском районе Северной Осетии шестнадцать населенных пунктов оказались отрезанными от дорог после схода селя на автомобильную дорогу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:38

2021-11-12T20:38

2021-11-12T23:47

происшествия

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Ирафском районе Северной Осетии шестнадцать населенных пунктов оказались отрезанными от дорог после схода селя на автомобильную дорогу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится расчистка автодороги.

https://realty.ria.ru/20211110/dorogi-1758350032.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика северная осетия - алания