https://ria.ru/20211112/osetiya-1758845374.html
В Северной Осетии 16 поселений отрезало от дорог после схода селя
В Северной Осетии 16 поселений отрезало от дорог после схода селя - РИА Новости, 12.11.2021
В Северной Осетии 16 поселений отрезало от дорог после схода селя
В Ирафском районе Северной Осетии шестнадцать населенных пунктов оказались отрезанными от дорог после схода селя на автомобильную дорогу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:38
2021-11-12T20:38
2021-11-12T23:47
происшествия
республика северная осетия - алания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137716/43/1377164367_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_7f6c6903372c00b4fdf6e08750ea75c6.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Ирафском районе Северной Осетии шестнадцать населенных пунктов оказались отрезанными от дорог после схода селя на автомобильную дорогу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится расчистка автодороги.
https://realty.ria.ru/20211110/dorogi-1758350032.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137716/43/1377164367_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_d9e7f9a1b1ea85c19d242cc6131c2987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика северная осетия - алания
20:38 12.11.2021 (обновлено: 23:47 12.11.2021)
В Северной Осетии 16 поселений отрезало от дорог после схода селя
В Северной Осетии 16 поселений отрезало от дорог после схода селя