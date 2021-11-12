https://ria.ru/20211112/oruzhie-1758733174.html

В Кремле не стали комментировать слова о перебросках оружия мигрантам

В Кремле не стали комментировать слова о перебросках оружия мигрантам - РИА Новости, 12.11.2021

В Кремле не стали комментировать слова о перебросках оружия мигрантам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о попытках перебросить из Донбасса... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:06

2021-11-12T13:06

2021-11-12T13:06

в мире

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о попытках перебросить из Донбасса оружие и боеприпасы в лагерь мигрантов на границе с Польшей и о том, что он обсуждал эту проблему с российским лидером Владимиром Путиным."Это без комментариев оставляю", - сказал Песков во время общения с журналистами в пятницу.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В четверг Лукашенко заявил, что оружие, которое в последние дни пытаются перебросить курдским беженцам на границе с Польшей, в основном идет с территории Донбасса, и отметил, что тему контроля за нелегальными поставками поднимал в разговоре с Путиным.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии