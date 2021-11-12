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Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска - РИА Новости, 12.11.2021
Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что миграционный кризис и кризис в энергетическом секторе являются "спланированной операцией" России и... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T02:54
2021-11-12T03:10
в мире
украина
белоруссия
мид украины
александр лукашенко
павел климкин
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что миграционный кризис и кризис в энергетическом секторе являются "спланированной операцией" России и Белоруссии.По словам Климкина, происходящее на границах Белоруссии является "циничной спецоперацией" Москвы и Минска, а мигранты пойдут на границу Украины, когда "Польша и Литва будут эффективно защищаться". Кроме того, бывший министр считает, что возможность использования российским руководством энергетического кризиса является вопросом нацбезопасности.Ранее власти Польши выдвинули обвинения в адрес России в связи с миграционным кризисом. МИД РФ назвал эти обвинения переходящими все возможные рамки приличия и здравого смысла.На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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в мире, украина, белоруссия, мид украины, александр лукашенко, павел климкин, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
02:54 12.11.2021 (обновлено: 03:10 12.11.2021)
 
Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска

Экс-глава МИД Украины Климкин назвал миграционный кризис "спецоперацией" Москвы и Минска

© AP Photo / Luca BrunoЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Luca Bruno
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что миграционный кризис и кризис в энергетическом секторе являются "спланированной операцией" России и Белоруссии.
По словам Климкина, происходящее на границах Белоруссии является "циничной спецоперацией" Москвы и Минска, а мигранты пойдут на границу Украины, когда "Польша и Литва будут эффективно защищаться". Кроме того, бывший министр считает, что возможность использования российским руководством энергетического кризиса является вопросом нацбезопасности.
"Теперь мы имеем миграционный шантаж. Мы видим, что мы наполовину окружены… То есть это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины. И нам нужно собираться с министрами внутренних дел Польши, Литвы и ехать в Брюссель и говорить: где же европейская солидарность?" - сказал Климкин в эфире телеканала "1+1".
Ранее власти Польши выдвинули обвинения в адрес России в связи с миграционным кризисом. МИД РФ назвал эти обвинения переходящими все возможные рамки приличия и здравого смысла.
На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 15:49
В Белоруссии заявили о готовности к диалогу по мигрантам с Евросоюзом и ООН
 
В миреУкраинаБелоруссияМИД УкраиныАлександр ЛукашенкоПавел КлимкинРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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