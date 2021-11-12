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Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска

Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска - РИА Новости, 12.11.2021

Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что миграционный кризис и кризис в энергетическом секторе являются "спланированной операцией" России и... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T02:54

2021-11-12T02:54

2021-11-12T03:10

в мире

украина

белоруссия

мид украины

александр лукашенко

павел климкин

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что миграционный кризис и кризис в энергетическом секторе являются "спланированной операцией" России и Белоруссии.По словам Климкина, происходящее на границах Белоруссии является "циничной спецоперацией" Москвы и Минска, а мигранты пойдут на границу Украины, когда "Польша и Литва будут эффективно защищаться". Кроме того, бывший министр считает, что возможность использования российским руководством энергетического кризиса является вопросом нацбезопасности.Ранее власти Польши выдвинули обвинения в адрес России в связи с миграционным кризисом. МИД РФ назвал эти обвинения переходящими все возможные рамки приличия и здравого смысла.На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758593445.html

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