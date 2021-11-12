https://ria.ru/20211112/oksimiron-1758738175.html
Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет
Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет - РИА Новости, 12.11.2021
Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет
Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый альбом "Смутное время". Это первый релиз за шесть лет, сообщается в личных аккаунтах музыканта в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:41
2021-11-12T13:41
2021-11-12T13:41
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый альбом "Смутное время". Это первый релиз за шесть лет, сообщается в личных аккаунтах музыканта в социальных сетях.Полное название альбома – "miXXXtape III: Смутное время". В него вошли 36 композиций, среди которых есть ранее выпущенный материал. Он охватывает творчество Оксимирона с 2014 по 2021 год.Ранее в Сети клип "Кто убил Марка?" вызвал резонанс. В нем рэпер вспоминает о конфликте с Ромой Жиганом, случившемся в 2011 году, о том, как с нуля строил карьеру, рэп-баттлах, а также размышляет о жизни и делится со слушателями внутренними переживаниями.Oxxxymiron – один из самых популярных исполнителей России. Его последние альбомы "Вечный жид" и "Горгород" были выпущены в 2011 и 2015 годах. Они часто рассматриваются в музыкальных сообществах как наиболее важные релизы в истории русского хип-хопа.
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знаменитости, oxxxymiron (мирон федоров), шоу-бизнес, новости культуры, музыка
Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет
Oxxxymiron выпустил новый альбом "miXXXtape III: Смутное время" впервые за шесть лет