https://ria.ru/20211112/oksimiron-1758738175.html

Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет

Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет - РИА Новости, 12.11.2021

Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет

Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый альбом "Смутное время". Это первый релиз за шесть лет, сообщается в личных аккаунтах музыканта в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:41

2021-11-12T13:41

2021-11-12T13:41

шоубиз

знаменитости

oxxxymiron (мирон федоров)

шоу-бизнес

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/43/1557374311_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_2fec6c9a3433bf831f320f731c8c79b4.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый альбом "Смутное время". Это первый релиз за шесть лет, сообщается в личных аккаунтах музыканта в социальных сетях.Полное название альбома – "miXXXtape III: Смутное время". В него вошли 36 композиций, среди которых есть ранее выпущенный материал. Он охватывает творчество Оксимирона с 2014 по 2021 год.Ранее в Сети клип "Кто убил Марка?" вызвал резонанс. В нем рэпер вспоминает о конфликте с Ромой Жиганом, случившемся в 2011 году, о том, как с нуля строил карьеру, рэп-баттлах, а также размышляет о жизни и делится со слушателями внутренними переживаниями.Oxxxymiron – один из самых популярных исполнителей России. Его последние альбомы "Вечный жид" и "Горгород" были выпущены в 2011 и 2015 годах. Они часто рассматриваются в музыкальных сообществах как наиболее важные релизы в истории русского хип-хопа.

https://ria.ru/20211101/oxxxymiron-1757222485.html

https://ria.ru/20211109/morgenshtern-1758194913.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, oxxxymiron (мирон федоров), шоу-бизнес, новости культуры, музыка