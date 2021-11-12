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Шоубиз
https://ria.ru/20211112/oksimiron-1758738175.html
Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет
Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет - РИА Новости, 12.11.2021
Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет
Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый альбом "Смутное время". Это первый релиз за шесть лет, сообщается в личных аккаунтах музыканта в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:41
2021-11-12T13:41
шоубиз
знаменитости
oxxxymiron (мирон федоров)
шоу-бизнес
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый альбом "Смутное время". Это первый релиз за шесть лет, сообщается в личных аккаунтах музыканта в социальных сетях.Полное название альбома – "miXXXtape III: Смутное время". В него вошли 36 композиций, среди которых есть ранее выпущенный материал. Он охватывает творчество Оксимирона с 2014 по 2021 год.Ранее в Сети клип "Кто убил Марка?" вызвал резонанс. В нем рэпер вспоминает о конфликте с Ромой Жиганом, случившемся в 2011 году, о том, как с нуля строил карьеру, рэп-баттлах, а также размышляет о жизни и делится со слушателями внутренними переживаниями.Oxxxymiron – один из самых популярных исполнителей России. Его последние альбомы "Вечный жид" и "Горгород" были выпущены в 2011 и 2015 годах. Они часто рассматриваются в музыкальных сообществах как наиболее важные релизы в истории русского хип-хопа.
https://ria.ru/20211101/oxxxymiron-1757222485.html
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знаменитости, oxxxymiron (мирон федоров), шоу-бизнес, новости культуры, музыка
13:41 12.11.2021
 
Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет

Oxxxymiron выпустил новый альбом "miXXXtape III: Смутное время" впервые за шесть лет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРэп исполнитель Оксимирон на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Рэп исполнитель Оксимирон на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый альбом "Смутное время". Это первый релиз за шесть лет, сообщается в личных аккаунтах музыканта в социальных сетях.
Полное название альбома – "miXXXtape III: Смутное время". В него вошли 36 композиций, среди которых есть ранее выпущенный материал. Он охватывает творчество Оксимирона с 2014 по 2021 год.
Ранее в Сети клип "Кто убил Марка?" вызвал резонанс. В нем рэпер вспоминает о конфликте с Ромой Жиганом, случившемся в 2011 году, о том, как с нуля строил карьеру, рэп-баттлах, а также размышляет о жизни и делится со слушателями внутренними переживаниями.
Кадр из клипа OXXXYMIRON — КТО УБИЛ МАРКА?
1 ноября, 16:04Культура
"Десять лет за десять минут": Oxxxymiron представил новые трек и клип
Oxxxymiron – один из самых популярных исполнителей России. Его последние альбомы "Вечный жид" и "Горгород" были выпущены в 2011 и 2015 годах. Они часто рассматриваются в музыкальных сообществах как наиболее важные релизы в истории русского хип-хопа.
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