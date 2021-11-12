Советский классик и итальянские арии: что слушать в "Зарядье" в ноябре
© Фото : Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье" Певец Сергей Лейферкус
© Фото : Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Концертный зал "Зарядье" в Москве возобновил работу. В его афише самые разные концерты, от выступлений больших симфонических оркестров до музыкальных бенефисов оперных звезд и образовательных проектов. Наиболее интересные события – в подборке РИА Новости.
"Бабий Яр" Шостаковича – Евтушенко
18 ноября
До конца года в зале "Зарядье" пройдет еще четыре концерта из цикла, приуроченного к 115-летию со дня рождения Шостаковича. Масштабный проект объединил лучшие российские оркестры, которые последовательно исполняют все симфонии композитора. 18 ноября – это симфония №13, которая написана для оркестра, хора и солиста. В начале 1960-х годов Дмитрий Дмитриевич прочитал в "Литературной газете" поэму Евтушенко "Бабий Яр".
Стихи о страшной трагедии 1941 года, когда были расстреляны тысячи евреев, привлекли внимание композитора, и вскоре он начал сочинять.
Сначала задумал вокально-симфоническую поэму, но позже замысел трансформировался в большое произведение в пяти частях. Для одной из частей Евтушенко сочинил стихи специально по просьбе композитора.
Впервые симфония прозвучала в декабре 1962 года. Впрочем, ее премьере предшествовали разного рода проблемы, в том числе – обвинение Шостаковича в отсутствии патриотизма и однобоком освещении темы. Перед началом концерта в Малом зале "Зарядье" пройдет ставший уже традиционным для этого цикла "Разговор о Шостаковиче", на сей раз со слушателями встретится музыковед Левон Акопян. Тринадцатая симфония прозвучит в исполнении Госоркестра имени Светланова, за дирижерский пульт встанет Дмитрий Корчак, солист – Сергей Лейферкус.
"Человеческий" реквием Брамса
19 ноября
© Фото : Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Тюменский филармонический оркестр
© Фото : Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Тюменский филармонический оркестр
На сцене "Зарядья" выступит Тюменский филармонический оркестр. Региональные оркестры не так часто приезжают в столицу, тем более интересно послушать этот коллектив, чтобы составить представление о том, как живет музыкальный мир разных российских городов. Коллектив был образован всего шесть лет назад, но уже ведет активную гастрольную деятельность и участвует во многих фестивалях.
Вместе с оркестром в этот вечер на сцену выйдет замечательная сопрано Анна Аглатова, публика её уже прекрасно знает, и баритон Игорь Подоплелов, который два года назад был принят в стажерскую труппу Большого, а сейчас стал приглашенным солистом этого театра.
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Музыканты исполнят в Москве настоящий шедевр, который звучит не так уж часто – Немецкий реквием Брамса. В отличие от подобных сочинений Моцарта и Верди, он написан на библейские тексты не на латыни, а в немецком переводе Мартина Лютера, которые композитор выбрал и скомпоновал по собственному усмотрению. Брамс писал, что охотно опустил бы в названии слово "немецкий" и просто поставил бы "человеческий", тем самым подчеркивая, что обращается к людям независимо от национальности и конфессиональной принадлежности.
Европейская прима Лена Белкина
20 ноября
© Фото : Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Певица Лена Белкина
© Фото : Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Певица Лена Белкина
О замечательной меццо-сопрано Лене Белкиной, снискавшей славу в Европе, многие меломаны услышали в 2012 году – тогда певица исполнила партию Золушки в одноимённом фильме-опере продюсера Андреа Андерманна. После этого карьера певицы стала развиваться стремительно.
Сейчас в ее репертуаре произведения от Генделя до Прокофьева, она участвует в самых необычных постановках, дает сольные концерты и даже ведет свой ютуб канал, где рассказывает не только о музыке, но и, например, о том, сколько зарабатывают оперные певцы.
В этом году Белкина уже выступала в "Зарядье", правда концерт прошел в Малом зале. Певица исполнила тогда оперные арии разных эпох в сопровождении фортепиано. Теперь поклонников хороших голосов ждет концерт Белкиной на большой сцене, она выступит в сопровождении оркестра Questa Musicа под руководством Филиппа Чижевского. В программе – арии из опер Беллини, Доницетти и Россини, в том числе, та самая "Золушка", которая так прославила певицу.
Мировая премьера музыкальной драмы "Рождественский пост"
29 ноября
© Фото : Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Композитор Сергей Ахунов
© Фото : Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Композитор Сергей Ахунов
Концертный зал "Зарядье" продолжает представлять публике мировые премьеры современных композиторов. Судя по афише последних месяцев, это становится прекрасной традицией. В ноябре здесь впервые прозвучит музыкальная драма "Рождественский пост" композитора Сергея Ахунова, написанная по одноименному произведению поэта Сергея Завьялова.
Эта поэма, рассказывающая о ленинградской блокаде, сделана как коллаж из фронтовых и погодных сводок, канонических православных текстов, норм продуктов, выдаваемых по карточкам, и слов голодающих жителей города.
Впрочем, композитор признается, что сильно поменял структуру текста и сделал его более "музыкальным". Тема блокады совмещена с православным Рождественским постом, который начинается в конце ноября и заканчивается 7 января.
Насколько уместным говорить о Рождестве в городе, где людям было нечего есть? Заканчивается ли христианство как таковое со своими традициями, канонами и постами в условиях голода и продовольственных карточек? "На эти вопросы нет и не может быть прямого ответа. Я хочу, чтобы те, кто придет слушать прежде всего что-то почувствовали, осмыслили, испытали эмоции, и это самое главное", – поясняет Ахунов. По его словам, в произведении есть аллюзии на музыку трех композиторов – Шостаковича, Баха и Бриттена с его "Военным реквиемом". Действие разделено на семь частей, каждая из которых соответствует одной из недель Рождественского поста в период с 29 ноября 1941 года по 7 января 1942 года. В центре каждой части – эпизод из жизни рядовой ленинградской семьи.
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Игра на лютне и музыка в кино
13, 14, 20, 21 ноября
В "Зарядье" продолжаются лекции: до конца ноября можно еще успеть на уникальный цикл "Музыка в кино". В ближайшую субботу известный музыковед и автор увлекательных книг о Генделе и Бетховене Лариса Кириллина будет говорить о Бергмане и Моцарте. А в следующие выходные состоится встреча с киноведом Ниной Цыркун, в центре ее внимания – музыкальные замыслы Стэнли Кубрика. Помимо этого, идет лекторий по истории музыкальных стилей. Две ближайшие встречи будут посвящены эпохе Возрождения – музыкальным инструментам и композитору Монтеверди. Лекцию об инструментах прочитает Мария Белова – российская лютнистка, так что ее выступление будет сопровождаться живой музыкой.