https://ria.ru/20211112/obzor-1758746893.html

Советский классик и итальянские арии: что слушать в "Зарядье" в ноябре

Советский классик и итальянские арии: что слушать в "Зарядье" в ноябре - РИА Новости, 12.11.2021

Советский классик и итальянские арии: что слушать в "Зарядье" в ноябре

Концертный зал "Зарядье" в Москве возобновил работу. В его афише самые разные концерты, от выступлений больших симфонических оркестров до музыкальных бенефисов... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:21

2021-11-12T14:21

2021-11-12T14:21

концертный зал "зарядье"

культпоход

стэнли кубрик

мартин лютер

зарядье

левон акопян

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Концертный зал "Зарядье" в Москве возобновил работу. В его афише самые разные концерты, от выступлений больших симфонических оркестров до музыкальных бенефисов оперных звезд и образовательных проектов. Наиболее интересные события – в подборке РИА Новости."Бабий Яр" Шостаковича – Евтушенко18 ноябряДо конца года в зале "Зарядье" пройдет еще четыре концерта из цикла, приуроченного к 115-летию со дня рождения Шостаковича. Масштабный проект объединил лучшие российские оркестры, которые последовательно исполняют все симфонии композитора. 18 ноября – это симфония №13, которая написана для оркестра, хора и солиста. В начале 1960-х годов Дмитрий Дмитриевич прочитал в "Литературной газете" поэму Евтушенко "Бабий Яр".Сначала задумал вокально-симфоническую поэму, но позже замысел трансформировался в большое произведение в пяти частях. Для одной из частей Евтушенко сочинил стихи специально по просьбе композитора.Впервые симфония прозвучала в декабре 1962 года. Впрочем, ее премьере предшествовали разного рода проблемы, в том числе – обвинение Шостаковича в отсутствии патриотизма и однобоком освещении темы. Перед началом концерта в Малом зале "Зарядье" пройдет ставший уже традиционным для этого цикла "Разговор о Шостаковиче", на сей раз со слушателями встретится музыковед Левон Акопян. Тринадцатая симфония прозвучит в исполнении Госоркестра имени Светланова, за дирижерский пульт встанет Дмитрий Корчак, солист – Сергей Лейферкус."Человеческий" реквием Брамса19 ноябряНа сцене "Зарядья" выступит Тюменский филармонический оркестр. Региональные оркестры не так часто приезжают в столицу, тем более интересно послушать этот коллектив, чтобы составить представление о том, как живет музыкальный мир разных российских городов. Коллектив был образован всего шесть лет назад, но уже ведет активную гастрольную деятельность и участвует во многих фестивалях.Вместе с оркестром в этот вечер на сцену выйдет замечательная сопрано Анна Аглатова, публика её уже прекрасно знает, и баритон Игорь Подоплелов, который два года назад был принят в стажерскую труппу Большого, а сейчас стал приглашенным солистом этого театра.Музыканты исполнят в Москве настоящий шедевр, который звучит не так уж часто – Немецкий реквием Брамса. В отличие от подобных сочинений Моцарта и Верди, он написан на библейские тексты не на латыни, а в немецком переводе Мартина Лютера, которые композитор выбрал и скомпоновал по собственному усмотрению. Брамс писал, что охотно опустил бы в названии слово "немецкий" и просто поставил бы "человеческий", тем самым подчеркивая, что обращается к людям независимо от национальности и конфессиональной принадлежности.Европейская прима Лена Белкина20 ноябряО замечательной меццо-сопрано Лене Белкиной, снискавшей славу в Европе, многие меломаны услышали в 2012 году – тогда певица исполнила партию Золушки в одноимённом фильме-опере продюсера Андреа Андерманна. После этого карьера певицы стала развиваться стремительно.В этом году Белкина уже выступала в "Зарядье", правда концерт прошел в Малом зале. Певица исполнила тогда оперные арии разных эпох в сопровождении фортепиано. Теперь поклонников хороших голосов ждет концерт Белкиной на большой сцене, она выступит в сопровождении оркестра Questa Musicа под руководством Филиппа Чижевского. В программе – арии из опер Беллини, Доницетти и Россини, в том числе, та самая "Золушка", которая так прославила певицу.Мировая премьера музыкальной драмы "Рождественский пост"29 ноябряКонцертный зал "Зарядье" продолжает представлять публике мировые премьеры современных композиторов. Судя по афише последних месяцев, это становится прекрасной традицией. В ноябре здесь впервые прозвучит музыкальная драма "Рождественский пост" композитора Сергея Ахунова, написанная по одноименному произведению поэта Сергея Завьялова.Впрочем, композитор признается, что сильно поменял структуру текста и сделал его более "музыкальным". Тема блокады совмещена с православным Рождественским постом, который начинается в конце ноября и заканчивается 7 января.Насколько уместным говорить о Рождестве в городе, где людям было нечего есть? Заканчивается ли христианство как таковое со своими традициями, канонами и постами в условиях голода и продовольственных карточек? "На эти вопросы нет и не может быть прямого ответа. Я хочу, чтобы те, кто придет слушать прежде всего что-то почувствовали, осмыслили, испытали эмоции, и это самое главное", – поясняет Ахунов. По его словам, в произведении есть аллюзии на музыку трех композиторов – Шостаковича, Баха и Бриттена с его "Военным реквиемом". Действие разделено на семь частей, каждая из которых соответствует одной из недель Рождественского поста в период с 29 ноября 1941 года по 7 января 1942 года. В центре каждой части – эпизод из жизни рядовой ленинградской семьи.Игра на лютне и музыка в кино13, 14, 20, 21 ноябряВ "Зарядье" продолжаются лекции: до конца ноября можно еще успеть на уникальный цикл "Музыка в кино". В ближайшую субботу известный музыковед и автор увлекательных книг о Генделе и Бетховене Лариса Кириллина будет говорить о Бергмане и Моцарте. А в следующие выходные состоится встреча с киноведом Ниной Цыркун, в центре ее внимания – музыкальные замыслы Стэнли Кубрика. Помимо этого, идет лекторий по истории музыкальных стилей. Две ближайшие встречи будут посвящены эпохе Возрождения – музыкальным инструментам и композитору Монтеверди. Лекцию об инструментах прочитает Мария Белова – российская лютнистка, так что ее выступление будет сопровождаться живой музыкой.

https://ria.ru/20211110/intervyu-1758365314.html

https://ria.ru/20211021/obzor-1755580485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

концертный зал "зарядье", культпоход, стэнли кубрик, мартин лютер, зарядье, левон акопян