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"Где Украина?". Климкин обиделся на Меркель из-за России
Климкин обиделся на Германию из-за России - РИА Новости, 12.11.2021
"Где Украина?". Климкин обиделся на Меркель из-за России
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала "1+1" обвинил Берлин в сотрудничестве с Москвой без учета интересов Киева. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:49
2021-11-12T16:27
в мире
украина
германия
павел климкин
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала "1+1" обвинил Берлин в сотрудничестве с Москвой без учета интересов Киева.Дипломат возмутился, что страны Западной Европы, в частности Германия, настроены не на вражду с Россией, а стремятся договариваться и сотрудничать. К такому выводу экс-чиновник пришел из-за выполнения "Газпромом" обязательств по поставкам газа."На фоне последних разговоров — Меркель только дважды с Путиным разговаривала каждый день — у кого-то есть сомнение, что немцы с россиянами о чем-то договорились?" — добавил Климкин.Он выразил сожаление, что Германия и Россия в своих взаимоотношениях не учитывают интересы Украины, что, в частности, выражается в реализации "Северного потока — 2"."Должны ли быть договоренности про продолжение контракта транзитного на нормальных условиях частью этих договоренностей? Я считаю, что однозначно да", — подытожил дипломат.Украина выступает против магистрали "Северный поток — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск трубопровода делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Москва же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211110/potok-1758484824.html
https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html
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в мире, украина, германия, павел климкин, северный поток — 2, россия
15:49 12.11.2021 (обновлено: 16:27 12.11.2021)
 
Климкин обиделся на Германию из-за России

Экс-глава МИД Украины Климкин обиделся на Германию из-за сотрудничества с Россией

© AP Photo / Luca BrunoПавел Климкин
Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Luca Bruno
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала "1+1" обвинил Берлин в сотрудничестве с Москвой без учета интересов Киева.
Дипломат возмутился, что страны Западной Европы, в частности Германия, настроены не на вражду с Россией, а стремятся договариваться и сотрудничать. К такому выводу экс-чиновник пришел из-за выполнения "Газпромом" обязательств по поставкам газа.
"На фоне последних разговоров — Меркель только дважды с Путиным разговаривала каждый день — у кого-то есть сомнение, что немцы с россиянами о чем-то договорились?" — добавил Климкин.
Он выразил сожаление, что Германия и Россия в своих взаимоотношениях не учитывают интересы Украины, что, в частности, выражается в реализации "Северного потока — 2".
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Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
"Должны ли быть договоренности про продолжение контракта транзитного на нормальных условиях частью этих договоренностей? Я считаю, что однозначно да", — подытожил дипломат.
Украина выступает против магистрали "Северный поток — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск трубопровода делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Москва же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В миреУкраинаГерманияПавел КлимкинСеверный поток — 2Россия
 
 
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