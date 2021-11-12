https://ria.ru/20211112/obida-1758772633.html

"Где Украина?". Климкин обиделся на Меркель из-за России

Климкин обиделся на Германию из-за России - РИА Новости, 12.11.2021

"Где Украина?". Климкин обиделся на Меркель из-за России

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала "1+1" обвинил Берлин в сотрудничестве с Москвой без учета интересов Киева. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:49

2021-11-12T15:49

2021-11-12T16:27

в мире

украина

германия

павел климкин

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала "1+1" обвинил Берлин в сотрудничестве с Москвой без учета интересов Киева.Дипломат возмутился, что страны Западной Европы, в частности Германия, настроены не на вражду с Россией, а стремятся договариваться и сотрудничать. К такому выводу экс-чиновник пришел из-за выполнения "Газпромом" обязательств по поставкам газа."На фоне последних разговоров — Меркель только дважды с Путиным разговаривала каждый день — у кого-то есть сомнение, что немцы с россиянами о чем-то договорились?" — добавил Климкин.Он выразил сожаление, что Германия и Россия в своих взаимоотношениях не учитывают интересы Украины, что, в частности, выражается в реализации "Северного потока — 2"."Должны ли быть договоренности про продолжение контракта транзитного на нормальных условиях частью этих договоренностей? Я считаю, что однозначно да", — подытожил дипломат.Украина выступает против магистрали "Северный поток — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск трубопровода делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Москва же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления о "российской агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211110/potok-1758484824.html

https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html

украина

германия

россия

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в мире, украина, германия, павел климкин, северный поток — 2, россия