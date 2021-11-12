https://ria.ru/20211112/nurmagomedov-1758694131.html

Брата Нурмагомедова отвезут обратно в Дагестан, сообщил источник

Брата Нурмагомедова отвезут обратно в Дагестан, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2021

Брата Нурмагомедова отвезут обратно в Дагестан, сообщил источник

Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга в ближайшее время намерены увезти в Каспийск для разбирательств по делу о наезде на полицейского, рассказал РИА... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:06

2021-11-12T10:06

2021-11-12T10:06

происшествия

каспийск

махачкала

москва

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755593474_0:262:2561:1702_1920x0_80_0_0_c7fd2d2531d183d0a754ed512d42d6a6.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга в ближайшее время намерены увезти в Каспийск для разбирательств по делу о наезде на полицейского, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"."В ближайшее время Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова намерены доставить в Каспийск для разбирательств по уголовному делу, возбужденному после наезда на полицейского", - сказал собеседник.Сейчас, как заявлял РИА Новости другой источник, оба молодых человека находятся в одном из изоляторов Москвы.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров.Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего.В настоящее время официально известно, что дело возбуждено лишь по факту произошедшего и фигуранты пока не установлены. Но в целом статья предполагает до пяти лет лишения свободы.

https://rsport.ria.ru/20211111/nurmagomedov-1758641592.html

https://rsport.ria.ru/20211111/nurmagomedov-1758619329.html

каспийск

махачкала

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, каспийск, махачкала, москва, республика дагестан