https://ria.ru/20211112/nurmagomedov-1758694131.html
Брата Нурмагомедова отвезут обратно в Дагестан, сообщил источник
Брата Нурмагомедова отвезут обратно в Дагестан, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2021
Брата Нурмагомедова отвезут обратно в Дагестан, сообщил источник
Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга в ближайшее время намерены увезти в Каспийск для разбирательств по делу о наезде на полицейского, рассказал РИА... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:06
2021-11-12T10:06
2021-11-12T10:06
происшествия
каспийск
махачкала
москва
республика дагестан
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга в ближайшее время намерены увезти в Каспийск для разбирательств по делу о наезде на полицейского, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"."В ближайшее время Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова намерены доставить в Каспийск для разбирательств по уголовному делу, возбужденному после наезда на полицейского", - сказал собеседник.Сейчас, как заявлял РИА Новости другой источник, оба молодых человека находятся в одном из изоляторов Москвы.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров.Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего.В настоящее время официально известно, что дело возбуждено лишь по факту произошедшего и фигуранты пока не установлены. Но в целом статья предполагает до пяти лет лишения свободы.
https://rsport.ria.ru/20211111/nurmagomedov-1758641592.html
https://rsport.ria.ru/20211111/nurmagomedov-1758619329.html
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происшествия, каспийск, махачкала, москва, республика дагестан
Брата Нурмагомедова отвезут обратно в Дагестан, сообщил источник
Источник: брата Нурмагомедова Усмана и его друга отвезут обратно в Дагестан