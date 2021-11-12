https://ria.ru/20211112/norvegiya-1758729548.html
МИД выразил обеспокоенность скрытой милитаризацией Шпицбергена
МИД выразил обеспокоенность скрытой милитаризацией Шпицбергена - РИА Новости, 12.11.2021
МИД выразил обеспокоенность скрытой милитаризацией Шпицбергена
Москва серьезно озабочена визитом норвежского военного корабля на Шпицберген, воспринимает его как очередной шаг Осло в сфере военного строительства на этой... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:52
2021-11-12T12:52
2021-11-12T13:06
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норвегия
шпицберген
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва серьезно озабочена визитом норвежского военного корабля на Шпицберген, воспринимает его как очередной шаг Осло в сфере военного строительства на этой территории и скрытую милитаризацию, сообщается на сайте МИД РФ.Ранее в СМИ появилась информация о состоявшемся недавно заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал"."Организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства... Подобная демонстрация военной силы вызывает серьезную озабоченность как несоответствующая духу Договора о Шпицбергене 1920 г., определившего сугубо мирный статус использования этого архипелага, а также противоречит декларируемой Осло цели сохранения низкой напряженности в высоких широтах", - говорится в сообщении.Отмечается, что патрулирование акватории Шпицбергена кораблями Береговой охраны, а также действующая на архипелаге станция наземного спутникового слежения "Свалсат", технически оснащенная для выполнения задач двойного назначения, как и практика использования аэропорта "Лонгиер" норвежскими военно-транспортными самолетами "свидетельствуют об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной".В МИД РФ подчеркнули, что речь идет также о распространении на Шпицберген норвежского Закона о портах и фарватерах, который подразумевает использование инфраструктуры архипелага в военном планировании обороны Норвегии, включая прием подкреплений союзников по НАТО."Сюда же относим и новую законодательную инициативу норвежских властей по ограничению доступа к сведениям о морском дне в районе Шпицбергена, которая, однако, предусматривает исключения для норвежских военных и их партнеров по Североатлантическому альянсу", - добавили в российском дипведомстве.
https://ria.ru/20210813/norvegiya-1745584137.html
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РИА Новости
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в мире, норвегия, шпицберген, москва, россия
12:52 12.11.2021 (обновлено: 13:06 12.11.2021)
МИД выразил обеспокоенность скрытой милитаризацией Шпицбергена
МИД выразил обеспокоенность скрытой милитаризацией Шпицбергена со стороны Норвегии
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва
серьезно озабочена визитом норвежского военного корабля на Шпицберген
, воспринимает его как очередной шаг Осло
в сфере военного строительства на этой территории и скрытую милитаризацию, сообщается на сайте МИД РФ
.
Ранее в СМИ появилась информация о состоявшемся недавно заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии
"Тур Хейердал".
"Организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства... Подобная демонстрация военной силы вызывает серьезную озабоченность как несоответствующая духу Договора о Шпицбергене 1920 г., определившего сугубо мирный статус использования этого архипелага, а также противоречит декларируемой Осло цели сохранения низкой напряженности в высоких широтах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что патрулирование акватории Шпицбергена кораблями Береговой охраны, а также действующая на архипелаге станция наземного спутникового слежения "Свалсат", технически оснащенная для выполнения задач двойного назначения, как и практика использования аэропорта "Лонгиер" норвежскими военно-транспортными самолетами "свидетельствуют об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной".
В МИД РФ подчеркнули, что речь идет также о распространении на Шпицберген норвежского Закона о портах и фарватерах, который подразумевает использование инфраструктуры архипелага в военном планировании обороны Норвегии, включая прием подкреплений союзников по НАТО
.
"Сюда же относим и новую законодательную инициативу норвежских властей по ограничению доступа к сведениям о морском дне в районе Шпицбергена, которая, однако, предусматривает исключения для норвежских военных и их партнеров по Североатлантическому альянсу", - добавили в российском дипведомстве.