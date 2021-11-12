Нижегородский губернатор отметил роль молодежи в жизни региона
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о роли молодежи в жизни региона на заседании совета округа, сообщает пресс-служба областного правительства.
Приоритетные направления реализации государственной молодежной политики в регионах Приволжского федерального округа обсудили в пятницу на заседании под руководством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Приволжский полпред отметил, что за последний год сделаны серьезные шаги к улучшению ситуации в молодежной среде, а в каждом национальном проекте поручено предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей. В свою очередь начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что для поддержки некоммерческого сектора регионов округа из средств Фонда президентских грантов в 2021 году было одобрено 66 проектов в общей сложности на 93 миллиона рублей.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2021 году в сфере молодежной политики в регионе произошло сразу несколько важных событий. "В январе мы открыли молодежный центр "Высота". Сейчас на постоянной основе там действуют четыре проектных офиса, на базе которых разрабатываются и реализуются молодежные инициативы. Нижний Новгород принял в этом году Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", а в ближайшее время в регионе пройдет финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для студентов профессиональных образовательных организаций", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Губернатор отметил, что молодежь сыграла огромную роль в подготовке и проведении мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода. "Особые слова благодарности волонтерам. На территории региона действуют 575 волонтерских организаций, в деятельность которых вовлечено более 140 тысяч человек", - сказал Никитин.
По словам главы региона, успешно показал себя грантовый конкурс молодежных проектов "Драйверы роста", проводимый с 2019 года. "В 2020 году было сформировано молодежное правительство Нижегородской области. Для нас очень важно, что в Приволжском федеральном округе уделяется такое внимание координации молодежной политики. Это позволяет молодым людям из разных регионов вместе работать над новыми инициативами", - подчеркнул Никитин.
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