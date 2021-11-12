https://ria.ru/20211112/nerabochie-1758751234.html

Нерабочие дни в Челябинской области продлевать не будут

Нерабочие дни в Челябинской области продлевать не будут - РИА Новости, 12.11.2021

Нерабочие дни в Челябинской области продлевать не будут

Режим нерабочих дней в Челябинской области, введенный с 8 по 12 ноября, в регионе продлеваться не будет в связи с тем, что последние две недели дали... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:24

2021-11-12T14:24

2021-11-12T14:24

общество

челябинская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Режим нерабочих дней в Челябинской области, введенный с 8 по 12 ноября, в регионе продлеваться не будет в связи с тем, что последние две недели дали положительный результат, позволив снизить эпидемиологическую напряженность в регионе, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.Ранее по решению оперативного штаба, в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлили режим нерабочих дней с 8 ноября до 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы. Также на текущей неделе все школьники региона находились на дистанционном обучении."Сегодня заканчивается режим нерабочих дней в Челябинской области, а также на этой неделе заканчивается дистант у школьников. Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу", - сказал губернатор.Эти две недели, которые регион прожил в режиме нерабочих дней, дали свои результаты, уточнил он. "Мы уже сегодня наблюдаем снижение госпитализаций, стабилизацию по заболеваемости в целом. Мы видим снижение пневмоний, и, таким образом, можно сказать, что эти две недели пошли в целом на пользу с точки зрения эпидситуации. Кстати, мы наблюдаем за последние полтора месяца снижение ОРВИ у детей – это тоже результат тех решений, которые мы принимали", - добавил он.По словам министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова, в регионе свободный коечный фонд растет, так как пациенты стали болеть легче, в связи с этим и дополнительные госпитальные базы открываться не будут. "В стационары в тяжёлом состоянии поступают именно те пациенты, кто не привит. Вот это абсолютная чёткая статистика, и это мы видим. Еще мы видим, что сейчас формируется иммунная прослойка. Также люди выздоравливают и выписываются быстрее, а большинство после осмотра участковыми терапевтами остаются дома", - сказал он журналистам.Также министр добавил, что в области продолжается активная вакцинация жителей региона. "По данным на четверг было вакцинировано 46,9% взрослого населения, или более 1,26 миллиона человек. В область поступило 232 234 дозы вакцины, последняя партия была более 68 тысяч доз, в ожидании у нас еще 30 тысяч доз вакцины", - сказал он.По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Челябинской области Раисы Косаревой, в октябре уровень заболеваемости в регионе по сравнению с сентябрем вырос в 6 раз, по структуре заболеваемости преобладает взрослое население, но и по детям наблюдается рост, в связи с чем было продлено дистанционное обучение для школьников. "Вопрос о переводе на дистант решался на оперштабе при правительстве области. Разобщение детей в школах в течение 2 недель отразится на снижении заболеваемости, что уже видно по данным, которые мы регистрируем и по ОРВИ, гриппу, и новой коронавирусной инфекции. Инкубационный период коронавируса - две недели, и результаты будут видны в ближайшее время. Но уже сейчас мы видим, что идет снижение заболеваемости, в том числе среди детей. И держать детей на дистанте нет смысла. Сейчас главное довести информацию до родителей то, чтобы дети, которые болеют, не выходили на учебу, не контактировали с другими детьми", - пояснила она журналистам.

https://ria.ru/20211025/chelyabinsk-1756180075.html

https://ria.ru/20211025/vyplaty-1756083928.html

https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755763153.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, алексей текслер, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии