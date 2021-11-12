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НАТО пообещало следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией
НАТО пообещало следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2021
НАТО пообещало следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией
НАТО обещает следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией, говорится в заявлении Североатлантического совета, который является основным органом по... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:07
2021-11-12T20:07
в мире
литва
белоруссия
латвия
польша
евросоюз
нато
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. НАТО обещает следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией, говорится в заявлении Североатлантического совета, который является основным органом по принятию политических решений альянса."Мы будем сохранять бдительность в отношении риска эскалации и провокации со стороны Белоруссии на ее границах с Польшей, Литвой и Латвией, и продолжим следить за последствиями для безопасности альянса", - отмечается в релизе."Североатлантический совет решительно осуждает продолжающееся использование нелегальной миграции, искусственно созданной Белоруссией в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях", - говорится в нем.Члены НАТО "солидарны" с Польшей, Литвой и Латвией, они "поддерживают меры", принимаемые членами альянса в ответ на эту ситуацию, отмечается в релизе."Члены НАТО призывают Белоруссию прекратить эти действия, уважать права человека и основные свободы и соблюдать нормы международного права", - говорится в релизе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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литва
белоруссия
латвия
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в мире, литва, белоруссия, латвия, польша, евросоюз, нато, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:07 12.11.2021
 
НАТО пообещало следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией

НАТО пообещало следить за ситуацией с мигрантами на границе Евросоюза с Белоруссией

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiСотрудники военной полиции Польши на польско-белорусской границе
Сотрудники военной полиции Польши на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. НАТО обещает следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией, говорится в заявлении Североатлантического совета, который является основным органом по принятию политических решений альянса.
"Мы будем сохранять бдительность в отношении риска эскалации и провокации со стороны Белоруссии на ее границах с Польшей, Литвой и Латвией, и продолжим следить за последствиями для безопасности альянса", - отмечается в релизе.
"Североатлантический совет решительно осуждает продолжающееся использование нелегальной миграции, искусственно созданной Белоруссией в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях", - говорится в нем.
Члены НАТО "солидарны" с Польшей, Литвой и Латвией, они "поддерживают меры", принимаемые членами альянса в ответ на эту ситуацию, отмечается в релизе.
Сотрудник национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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"Члены НАТО призывают Белоруссию прекратить эти действия, уважать права человека и основные свободы и соблюдать нормы международного права", - говорится в релизе.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
 
В миреЛитваБелоруссияЛатвияПольшаЕвросоюзНАТОСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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