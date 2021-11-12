https://ria.ru/20211112/nato-1758840153.html

НАТО пообещало следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией

НАТО пообещало следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2021

НАТО пообещало следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией

НАТО обещает следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией, говорится в заявлении Североатлантического совета, который является основным органом по... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:07

2021-11-12T20:07

2021-11-12T20:07

в мире

литва

белоруссия

латвия

польша

евросоюз

нато

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775772_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_3ba8ac79d39fc3d82b677aa67b21003d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. НАТО обещает следить за ситуацией на границе Евросоюза с Белоруссией, говорится в заявлении Североатлантического совета, который является основным органом по принятию политических решений альянса."Мы будем сохранять бдительность в отношении риска эскалации и провокации со стороны Белоруссии на ее границах с Польшей, Литвой и Латвией, и продолжим следить за последствиями для безопасности альянса", - отмечается в релизе."Североатлантический совет решительно осуждает продолжающееся использование нелегальной миграции, искусственно созданной Белоруссией в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях", - говорится в нем.Члены НАТО "солидарны" с Польшей, Литвой и Латвией, они "поддерживают меры", принимаемые членами альянса в ответ на эту ситуацию, отмечается в релизе."Члены НАТО призывают Белоруссию прекратить эти действия, уважать права человека и основные свободы и соблюдать нормы международного права", - говорится в релизе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211112/irak-1758837039.html

литва

белоруссия

латвия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, латвия, польша, евросоюз, нато, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии