13:19 12.11.2021 (обновлено: 14:27 12.11.2021)
Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО
Минобороны: за сутки зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО над Черным морем
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские радары за сутки засекли шесть самолетов-разведчиков из стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны.
В ведомстве отметили, что продолжают отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в регионе.
"Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти. <...> За прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов", — сказали в министерстве.
По его данным, в центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксировали полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США с авиабазы на острове Сицилия (Италия), а также разведчика С-160G "Габриэль" ВКС Франции с базы на территории Румынии. Кроме того, там же обнаружили американские RC-135, вылетевший с острова Крит, и U-2S, отправившийся с Кипра.
В ведомстве отмечают, что эсминец "Портер", штабной корабль "Маунт Уитни" и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части моря и продолжают движение в западном направлении.
Контроль за ними осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".
В Минобороны России снова подчеркнули, что расценивают агрессивную военную активность США в регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.
"Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке", — заявили в ведомстве.
Ранее в Кремле сообщали, что президент Владимир Путин встревожен американским присутствием в регионе и следит за ситуацией.