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Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО
Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО - РИА Новости, 12.11.2021
Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО
Российские радары за сутки засекли шесть самолетов-разведчиков из стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:19
2021-11-12T14:27
нато
черное море
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские радары за сутки засекли шесть самолетов-разведчиков из стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны.В ведомстве отметили, что продолжают отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в регионе."Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти. &lt;...&gt; За прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов", — сказали в министерстве.По его данным, в центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксировали полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США с авиабазы на острове Сицилия (Италия), а также разведчика С-160G "Габриэль" ВКС Франции с базы на территории Румынии. Кроме того, там же обнаружили американские RC-135, вылетевший с острова Крит, и U-2S, отправившийся с Кипра.В ведомстве отмечают, что эсминец "Портер", штабной корабль "Маунт Уитни" и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части моря и продолжают движение в западном направлении.Контроль за ними осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".В Минобороны России снова подчеркнули, что расценивают агрессивную военную активность США в регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности."Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке", — заявили в ведомстве.Ранее в Кремле сообщали, что президент Владимир Путин встревожен американским присутствием в регионе и следит за ситуацией.
https://ria.ru/20211112/donbass-1758596891.html
https://ria.ru/20211112/mery-1758671276.html
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нато, черное море, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:19 12.11.2021 (обновлено: 14:27 12.11.2021)
 
Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО

Минобороны: за сутки зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО над Черным морем

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские радары за сутки засекли шесть самолетов-разведчиков из стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны.
В ведомстве отметили, что продолжают отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в регионе.
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"Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти. <...> За прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов", — сказали в министерстве.
По его данным, в центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксировали полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США с авиабазы на острове Сицилия (Италия), а также разведчика С-160G "Габриэль" ВКС Франции с базы на территории Румынии. Кроме того, там же обнаружили американские RC-135, вылетевший с острова Крит, и U-2S, отправившийся с Кипра.
В ведомстве отмечают, что эсминец "Портер", штабной корабль "Маунт Уитни" и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части моря и продолжают движение в западном направлении.
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Контроль за ними осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".
В Минобороны России снова подчеркнули, что расценивают агрессивную военную активность США в регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.
"Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке", — заявили в ведомстве.
Ранее в Кремле сообщали, что президент Владимир Путин встревожен американским присутствием в регионе и следит за ситуацией.
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НАТОЧерное мореРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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