https://ria.ru/20211112/nato-1758736474.html

Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО

Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО - РИА Новости, 12.11.2021

Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО

Российские радары за сутки засекли шесть самолетов-разведчиков из стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:19

2021-11-12T13:19

2021-11-12T14:27

нато

черное море

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские радары за сутки засекли шесть самолетов-разведчиков из стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны.В ведомстве отметили, что продолжают отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в регионе."Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти. <...> За прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов", — сказали в министерстве.По его данным, в центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксировали полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США с авиабазы на острове Сицилия (Италия), а также разведчика С-160G "Габриэль" ВКС Франции с базы на территории Румынии. Кроме того, там же обнаружили американские RC-135, вылетевший с острова Крит, и U-2S, отправившийся с Кипра.В ведомстве отмечают, что эсминец "Портер", штабной корабль "Маунт Уитни" и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части моря и продолжают движение в западном направлении.Контроль за ними осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".В Минобороны России снова подчеркнули, что расценивают агрессивную военную активность США в регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности."Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке", — заявили в ведомстве.Ранее в Кремле сообщали, что президент Владимир Путин встревожен американским присутствием в регионе и следит за ситуацией.

https://ria.ru/20211112/donbass-1758596891.html

https://ria.ru/20211112/mery-1758671276.html

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черное море

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нато, черное море, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)