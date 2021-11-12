https://ria.ru/20211112/nato-1758687792.html

В Крыму призвали НАТО не заигрываться в Черном море

В Крыму призвали НАТО не заигрываться в Черном море - РИА Новости, 12.11.2021

В Крыму призвали НАТО не заигрываться в Черном море

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал станы НАТО не заигрываться в Черном море, устраивая провокации с приближением к берегам Крыма. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T09:02

2021-11-12T09:02

2021-11-12T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал станы НАТО не заигрываться в Черном море, устраивая провокации с приближением к берегам Крыма.Минобороны РФ заявило ранее о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море. При этом самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании пытался приблизиться к границе у юго-запада Крыма, для его контроля в небо поднимался истребитель Су-30."Практика приближения к нашим границам продолжается. И здесь есть два аспекта. Первый - военный, когда власти иностранных государств начинают заигрываться, наверное, позабыв, к каким последствиям для всего мира могут привести глобальные конфликты. Подобные приближения к нашим границам не имеют никаких перспектив. Иностранные государства проверяют Россию на прочность, насколько серьезно она готова защищать свою территориальную целостность, ведут разведку, но граница Российской Федерации находится на замке", - сказал РИА Новости Бобков.По его мнению, усиление военной активности стран НАТО у берегов Крыма не случайно, так как полуостров является стратегически важным регионом."Второй аспект – политический. Он прослеживается намного четче. Каждый раз, приближаясь к границам Крыма, наши оппоненты стараются напомнить, что они не признают статус полуострова, что они приближаются не к территории Российской Федерации, а к территории другого государства, которое рвется всеми силами в НАТО. И это все завершится нескоро, так как в западных странах к власти пришло поколение политиков, которые воспитаны не на трагедиях войны прошлого века", - сказал вице-спикер.

https://ria.ru/20211111/aktivnost-1758633236.html

https://ria.ru/20211111/nato-1758525062.html

сша

республика крым

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, республика крым, нато, су-30, черное море, владимир бобков, россия