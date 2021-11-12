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В Крыму призвали НАТО не заигрываться в Черном море
В Крыму призвали НАТО не заигрываться в Черном море - РИА Новости, 12.11.2021
В Крыму призвали НАТО не заигрываться в Черном море
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал станы НАТО не заигрываться в Черном море, устраивая провокации с приближением к берегам Крыма. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:02
2021-11-12T09:02
в мире
сша
республика крым
нато
су-30
черное море
владимир бобков
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал станы НАТО не заигрываться в Черном море, устраивая провокации с приближением к берегам Крыма.Минобороны РФ заявило ранее о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море. При этом самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании пытался приблизиться к границе у юго-запада Крыма, для его контроля в небо поднимался истребитель Су-30."Практика приближения к нашим границам продолжается. И здесь есть два аспекта. Первый - военный, когда власти иностранных государств начинают заигрываться, наверное, позабыв, к каким последствиям для всего мира могут привести глобальные конфликты. Подобные приближения к нашим границам не имеют никаких перспектив. Иностранные государства проверяют Россию на прочность, насколько серьезно она готова защищать свою территориальную целостность, ведут разведку, но граница Российской Федерации находится на замке", - сказал РИА Новости Бобков.По его мнению, усиление военной активности стран НАТО у берегов Крыма не случайно, так как полуостров является стратегически важным регионом."Второй аспект – политический. Он прослеживается намного четче. Каждый раз, приближаясь к границам Крыма, наши оппоненты стараются напомнить, что они не признают статус полуострова, что они приближаются не к территории Российской Федерации, а к территории другого государства, которое рвется всеми силами в НАТО. И это все завершится нескоро, так как в западных странах к власти пришло поколение политиков, которые воспитаны не на трагедиях войны прошлого века", - сказал вице-спикер.
https://ria.ru/20211111/aktivnost-1758633236.html
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сша
республика крым
черное море
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в мире, сша, республика крым, нато, су-30, черное море, владимир бобков, россия
09:02 12.11.2021
 
В Крыму призвали НАТО не заигрываться в Черном море

Вице-спикер парламента Крыма Бобков призвал станы НАТО не заигрываться в Черном море

© Фото : @USNavyEurope/TwitterКорабль ВМС США Mount Whitney, эсминец Porter и турецкий фрегат Yavuz в Черном море
Корабль ВМС США Mount Whitney, эсминец Porter и турецкий фрегат Yavuz в Черном море - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал станы НАТО не заигрываться в Черном море, устраивая провокации с приближением к берегам Крыма.
Минобороны РФ заявило ранее о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море. При этом самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании пытался приблизиться к границе у юго-запада Крыма, для его контроля в небо поднимался истребитель Су-30.
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"Практика приближения к нашим границам продолжается. И здесь есть два аспекта. Первый - военный, когда власти иностранных государств начинают заигрываться, наверное, позабыв, к каким последствиям для всего мира могут привести глобальные конфликты. Подобные приближения к нашим границам не имеют никаких перспектив. Иностранные государства проверяют Россию на прочность, насколько серьезно она готова защищать свою территориальную целостность, ведут разведку, но граница Российской Федерации находится на замке", - сказал РИА Новости Бобков.
По его мнению, усиление военной активности стран НАТО у берегов Крыма не случайно, так как полуостров является стратегически важным регионом.
"Второй аспект – политический. Он прослеживается намного четче. Каждый раз, приближаясь к границам Крыма, наши оппоненты стараются напомнить, что они не признают статус полуострова, что они приближаются не к территории Российской Федерации, а к территории другого государства, которое рвется всеми силами в НАТО. И это все завершится нескоро, так как в западных странах к власти пришло поколение политиков, которые воспитаны не на трагедиях войны прошлого века", - сказал вице-спикер.
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В миреСШАРеспублика КрымНАТОСу-30Черное мореВладимир БобковРоссия
 
 
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