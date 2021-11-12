https://ria.ru/20211112/napadenie-1758791919.html
В Дагестане вооруженный мужчина напал на трех человек
В Дагестане вооруженный мужчина напал на трех человек - РИА Новости, 12.11.2021
В Дагестане вооруженный мужчина напал на трех человек
В Дагестане пенсионер ранил трех человек, один из них скончался. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:51
2021-11-12T16:51
2021-11-12T17:35
происшествия
республика дагестан
россия
убийство имама в дагестане
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Дагестане пенсионер ранил трех человек, один из них скончался."На окраине села Аметеркмахи Акушинского района пенсионер <...> произвел выстрелы из огнестрельного оружия в трех человек", — говорится в представленной властями района предварительной сводке ОМВД России по Акушинскому району.Жертвой оказался имам мечети. Сам 62-летний нападавший погиб после удара ножом, который ему нанес один из пострадавших. Как отметили в СК, мужчина прибыл к дому матери имама и открыл огонь.Ранения также получили сын и брат имама, их госпитализировали в Акушинскую ГЦБ, они в реанимации.Причиной конфликта стал земельный спор. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1753981750.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, республика дагестан, россия, убийство имама в дагестане
16:51 12.11.2021 (обновлено: 17:35 12.11.2021)
В Дагестане вооруженный мужчина напал на трех человек
В Дагестане вооруженный мужчина напал на трех человек, погиб имам мечети
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Дагестане пенсионер ранил трех человек, один из них скончался.
"На окраине села Аметеркмахи Акушинского района
пенсионер <...> произвел выстрелы из огнестрельного оружия в трех человек", — говорится в представленной властями района предварительной сводке ОМВД России по Акушинскому району.
Жертвой оказался имам мечети. Сам 62-летний нападавший погиб после удара ножом, который ему нанес один из пострадавших.
Как отметили в СК, мужчина прибыл к дому матери имама и открыл огонь.
Ранения также получили сын и брат имама, их госпитализировали в Акушинскую ГЦБ, они в реанимации.
Причиной конфликта стал земельный спор. Возбуждено уголовное дело.