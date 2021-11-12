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Ленинградская область
https://ria.ru/20211112/muzey-1758696725.html
В Ленобласти создадут музей советско-финской войны
В Ленобласти создадут музей советско-финской войны - РИА Новости, 12.11.2021
В Ленобласти создадут музей советско-финской войны
Власти Ленинградской области планируют создать в Выборге музей советско-финской войны (1939-1940) и обратились в министерство обороны России с просьбой передать РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:28
2021-11-12T10:28
ленинградская область
приозерский район
выборг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют создать в Выборге музей советско-финской войны (1939-1940) и обратились в министерство обороны России с просьбой передать в собственность региона комплекс бывших военных казарм в центре Выборга, сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Он отметил, что с 2017 года по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко ведется работа по постановке на учет оборонительных укреплений как советской, так и финской армии. Эта работа почти полностью закончена. Осталось несколько укрепрайонов. Остальные уже имеют свои паспорта, границы и признаны объектами культурного наследия. В будущем многие из них станут частью музея, посвященного этому периоду истории России.По его словам, музеи Ленинградской области хранят немало ценных экспонатов военного времени. Одной из возможных площадок, где эти предметы могут быть представлены, является комплекс бывших военных казарм в центре Выборга, которые сейчас находятся в собственности министерства обороны России."Такой музей нам действительно нужен. Ленобласть и дальше планирует прорабатывать с министерством обороны вопрос о передаче других зданий и создании на этих площадях музеев", ─ сказал Цой.Он сообщил, что сейчас готовится государственная историко-культурная экспертиза в отношении 34 выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Приозерского района. До конца этого года документы должны поступить в комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Тогда специалисты профильного ведомства смогут включить их в "Комплекс фортификационных сооружений ("Линия Маннергейма"), "Место ожесточенных боев Красной Армии в период 1939-1940, 1941-1945 гг.".
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приозерский район, выборг
10:28 12.11.2021
 

В Ленобласти создадут музей советско-финской войны

© Фото : правительство Ленинградской областиОборонительные укрепления времен советско-финской войны
Оборонительные укрепления времен советско-финской войны - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют создать в Выборге музей советско-финской войны (1939-1940) и обратились в министерство обороны России с просьбой передать в собственность региона комплекс бывших военных казарм в центре Выборга, сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Он отметил, что с 2017 года по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко ведется работа по постановке на учет оборонительных укреплений как советской, так и финской армии. Эта работа почти полностью закончена. Осталось несколько укрепрайонов. Остальные уже имеют свои паспорта, границы и признаны объектами культурного наследия. В будущем многие из них станут частью музея, посвященного этому периоду истории России.
Стройка - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 13:35Ленинградская область
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По его словам, музеи Ленинградской области хранят немало ценных экспонатов военного времени. Одной из возможных площадок, где эти предметы могут быть представлены, является комплекс бывших военных казарм в центре Выборга, которые сейчас находятся в собственности министерства обороны России.
"Такой музей нам действительно нужен. Ленобласть и дальше планирует прорабатывать с министерством обороны вопрос о передаче других зданий и создании на этих площадях музеев", ─ сказал Цой.
Он сообщил, что сейчас готовится государственная историко-культурная экспертиза в отношении 34 выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Приозерского района. До конца этого года документы должны поступить в комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Тогда специалисты профильного ведомства смогут включить их в "Комплекс фортификационных сооружений ("Линия Маннергейма"), "Место ожесточенных боев Красной Армии в период 1939-1940, 1941-1945 гг.".
"Разумеется, в случае создания музея некоторые из этих объектов, которые находятся в относительно хорошей доступности, также станут объектами показа. В первую очередь, это небольшая группа укреплений недалеко от Каменки", ― добавил он.
 
Ленинградская областьПриозерский районВыборг
 
 
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