07:50 12.11.2021 (обновлено: 10:18 12.11.2021)
Фокус-выставка, посвященная Достоевскому, открылась в Третьяковке
© Государственная Третьяковская галереяРепродукция картины "Портрет Достоевского". Художник Василий Перов. 1857 год
© Государственная Третьяковская галерея
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Выставка "Достоевскому посвящается", приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя, открылась в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.
Фокус-выставка, которая расположилась в залах постоянной экспозиции, состоит из девяти произведений живописи, материалов из отдела рукописей ГТГ.
"Главным произведением фокус-выставки является единственный прижизненный портрет Достоевского, который был заказан Третьяковым для портретной серии выдающихся отечественных деятелей и до сих пор занимает важное место в постоянной экспозиции Третьяковской галереи", — поясняют в пресс-службе музея.
Там отметили, что история создания картины связана с почитанием писателя семьей основателя ГТГ.
В воспоминаниях и письмах часто встречаются рассказы о семейных чтениях в доме Третьяковых в Лаврушинском переулке, на которых звучала проза Достоевского.
В проект также включено шесть произведений из собрания ГТГ, к которым обращался Достоевский: "Гимн пифагорейцев восходящему солнцу" Бронникова, "Последняя весна" Клодта, "На острове Валааме" Куинджи, "Проповедь в селе" и "Охотники на привале" Перова и "Привал арестантов" Якоби.
© Государственная Третьяковская галереяРепродукция картины "Гимн пифагорейцев восходящему солнцу". Художник Ф. Бронников. 1869 год
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Репродукция картины "Гимн пифагорейцев восходящему солнцу". Художник Ф. Бронников. 1869 год
© Государственная Третьяковская галерея
© Государственная Третьяковская галереяРепродукция картины "На острове Валааме". Художник А. Куинджи. 1873 год
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Репродукция картины "На острове Валааме". Художник А. Куинджи. 1873 год
© Государственная Третьяковская галерея
© Государственная Третьяковская галереяРепродукция картины "Проповедь в селе". Художник В. Перов. 1861 год
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Репродукция картины "Проповедь в селе". Художник В. Перов. 1861 год
© Государственная Третьяковская галерея
1 из 3
Репродукция картины "Гимн пифагорейцев восходящему солнцу". Художник Ф. Бронников. 1869 год
© Государственная Третьяковская галерея
2 из 3
Репродукция картины "На острове Валааме". Художник А. Куинджи. 1873 год
© Государственная Третьяковская галерея
3 из 3
Репродукция картины "Проповедь в селе". Художник В. Перов. 1861 год
© Государственная Третьяковская галерея
"Обращение Достоевского к анализу картин отечественной живописи обнаруживает его неравнодушное отношение к русскому искусству", — отмечают в музее.
В публицистическом наследии писателя — две статьи о русской живописи. Интересно, что не всегда Достоевский оценивал живопись положительно, но его высказывания последовательно раскрывали эстетические взгляды на цели и задачи искусства в 1860-е и 1870-е годы.
Специально к проекту подготовлен видеоролик, рассказывающий о Достоевском, его отношениях с Третьяковым и роли писателя в художественной жизни России второй половины XIX века.
Выставка продлится до 13 марта 2022 года.