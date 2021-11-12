https://ria.ru/20211112/muzei-1758517357.html

Фокус-выставка, посвященная Достоевскому, открылась в Третьяковке

Фокус-выставка, посвященная Достоевскому, открылась в Третьяковке - РИА Новости, 12.11.2021

Фокус-выставка, посвященная Достоевскому, открылась в Третьяковке

Выставка "Достоевскому посвящается", приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя, открылась в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T07:50

2021-11-12T07:50

2021-11-12T10:18

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Выставка "Достоевскому посвящается", приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя, открылась в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.Фокус-выставка, которая расположилась в залах постоянной экспозиции, состоит из девяти произведений живописи, материалов из отдела рукописей ГТГ.Там отметили, что история создания картины связана с почитанием писателя семьей основателя ГТГ.В воспоминаниях и письмах часто встречаются рассказы о семейных чтениях в доме Третьяковых в Лаврушинском переулке, на которых звучала проза Достоевского.В проект также включено шесть произведений из собрания ГТГ, к которым обращался Достоевский: "Гимн пифагорейцев восходящему солнцу" Бронникова, "Последняя весна" Клодта, "На острове Валааме" Куинджи, "Проповедь в селе" и "Охотники на привале" Перова и "Привал арестантов" Якоби.В публицистическом наследии писателя — две статьи о русской живописи. Интересно, что не всегда Достоевский оценивал живопись положительно, но его высказывания последовательно раскрывали эстетические взгляды на цели и задачи искусства в 1860-е и 1870-е годы.Специально к проекту подготовлен видеоролик, рассказывающий о Достоевском, его отношениях с Третьяковым и роли писателя в художественной жизни России второй половины XIX века.Выставка продлится до 13 марта 2022 года.

https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, федор достоевский, архип куинджи, музеи, василий перов, новости культуры