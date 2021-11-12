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Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 12.11.2021
Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эта неделя показывает, что заболеваемость коронавирусом в Москве реально снижается. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:08
2021-11-12T14:08
2021-11-12T14:22
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эта неделя показывает, что заболеваемость коронавирусом в Москве реально снижается."Когда мы в прошлый раз говорили, мы говорили, о том, что мы видим снижение заболеваемости, но это происходило на фоне нерабочих дней. Поэтому мы говорили, надо подождать, как будет ситуация развиваться после того, как люди приедут из отпусков, вернутся на работу, учащиеся выйдут в школы и так далее. Мы видим уже на этой неделе, что реально снижается заболеваемость. Снижается и количество вновь выявленных заболевших, снижается госпитализация", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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москва, коронавирус в россии, сергей собянин, коронавирус covid-19
14:08 12.11.2021 (обновлено: 14:22 12.11.2021)
Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Мэр Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве реально снижается