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В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею - РИА Новости, 12.11.2021
В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
Столичные спасатели обнаружили минувшей ночью в подъезде жилого дома в центре Москвы ужа, его выпустят в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:52
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происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Столичные спасатели обнаружили минувшей ночью в подъезде жилого дома в центре Москвы ужа, его выпустят в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ."Ночью 12 ноября в службу "112" поступило сообщение от жительницы дома, расположенного по адресу: Никитский бульвар, 25. Женщина обнаружила в подъезде змею и решила вызвать спасателей", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия отправили дежурный расчёт аварийно-спасательного отряда №1. По прибытии спасатели установили, что встревожил заявительницу обычный уж."Работники отряда поместили змею в специальный контейнер для пресмыкающихся и забрали в подразделение, чтобы позже отпустить в естественную среду обитания", - резюмирует ГОЧСиПБ.
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происшествия, москва, гочсипб
11:52 12.11.2021 (обновлено: 19:00 12.11.2021)
 
В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею

В подъезде жилого дома на Никитском бульваре в Москве ночью нашли ужа

© Фото : Департамент ГОЧС и ПБУж, найденный в подъезда дома на Никитском бульваре
Уж, найденный в подъезда дома на Никитском бульваре - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Департамент ГОЧС и ПБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Столичные спасатели обнаружили минувшей ночью в подъезде жилого дома в центре Москвы ужа, его выпустят в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.
"Ночью 12 ноября в службу "112" поступило сообщение от жительницы дома, расположенного по адресу: Никитский бульвар, 25. Женщина обнаружила в подъезде змею и решила вызвать спасателей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на место происшествия отправили дежурный расчёт аварийно-спасательного отряда №1. По прибытии спасатели установили, что встревожил заявительницу обычный уж.
"Работники отряда поместили змею в специальный контейнер для пресмыкающихся и забрали в подразделение, чтобы позже отпустить в естественную среду обитания", - резюмирует ГОЧСиПБ.
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ПроисшествияМоскваГОЧСиПБ
 
 
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