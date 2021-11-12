https://ria.ru/20211112/moskva-1758714434.html

В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею

В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею - РИА Новости, 12.11.2021

В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею

Столичные спасатели обнаружили минувшей ночью в подъезде жилого дома в центре Москвы ужа, его выпустят в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:52

2021-11-12T11:52

2021-11-12T19:00

происшествия

москва

гочсипб

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Столичные спасатели обнаружили минувшей ночью в подъезде жилого дома в центре Москвы ужа, его выпустят в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ."Ночью 12 ноября в службу "112" поступило сообщение от жительницы дома, расположенного по адресу: Никитский бульвар, 25. Женщина обнаружила в подъезде змею и решила вызвать спасателей", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия отправили дежурный расчёт аварийно-спасательного отряда №1. По прибытии спасатели установили, что встревожил заявительницу обычный уж."Работники отряда поместили змею в специальный контейнер для пресмыкающихся и забрали в подразделение, чтобы позже отпустить в естественную среду обитания", - резюмирует ГОЧСиПБ.

https://ria.ru/20210611/zmei-1736654926.html

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москва

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2021

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происшествия, москва, гочсипб