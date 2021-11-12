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Nickelodeon создаст игровой фильм по мотивам серии кукол "Монстер Хай"
Nickelodeon создаст игровой фильм по мотивам серии кукол "Монстер Хай" - РИА Новости, 12.11.2021
Nickelodeon создаст игровой фильм по мотивам серии кукол "Монстер Хай"
Телеканал Nickelodeon объявил, что создаст игровой полнометражный фильм-мюзикл по мотивам знаменитой серии кукол "Монстер Хай", сообщает Deadline. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:32
2021-11-12T11:32
2021-11-12T11:32
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телеканал Nickelodeon объявил, что создаст игровой полнометражный фильм-мюзикл по мотивам знаменитой серии кукол "Монстер Хай", сообщает Deadline. По информации издания, режиссером и исполнительным продюсером проекта выбрали Тодда Холланда, известного по работе над ситкомами "Малкольм в центре внимания" и "Шоу Ларри Сандерса". Создатели фильма определились и с исполнительницами главных ролей. Знаменитых кукол на экране "оживят" Мийя Харрис, Чечи Балагот, Найя Дамасен, а также Кейс Уолкер, Кайл Зелиг, Марси Т. Хаус, Скотч Эллис Лоринг, Джастин Дериксон и другие. Ожидается, что в мюзикле действие сосредоточится вокруг Клодин Вульф — девушки, которая родилась наполовину человеком и наполовину оборотнем. Она становится ученицей Школы монстров, в которой получают знания дети знаменитых чудищ, например Дракулы, Франкенштейна или зомби. Вульф быстро находит себе друзей и чувствует, что наконец-то нашла место, где может быть собой, несмотря на то, что ей приходится хранить тайну о своей человеческой сущности. Героев ждет также множество приключений и проблем. Например, им надо будет придумать, как спасти любимую школу. К съемкам приступят в этом месяце. Премьера фильма состоится в 2022 году на Nickelodeon.Серия кукол "Монстер Хай" существует с 2010 года (тогда же вышел анимационный сериал "Школа монстров"). Ее создатели вдохновлялись легендами о различных чудовищах и классическими фильмами ужасов.
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новости культуры, кино и сериалы
Nickelodeon создаст игровой фильм по мотивам серии кукол "Монстер Хай"
Канал Nickelodeon объявил, что создаст игровой фильм по мотивам серии кукол "Монстер Хай"
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Телеканал Nickelodeon объявил, что создаст игровой полнометражный фильм-мюзикл по мотивам знаменитой серии кукол "Монстер Хай", сообщает
Deadline.
По информации издания, режиссером и исполнительным продюсером проекта выбрали Тодда Холланда, известного по работе над ситкомами "Малкольм в центре внимания" и "Шоу Ларри Сандерса".
Создатели фильма определились и с исполнительницами главных ролей. Знаменитых кукол на экране "оживят" Мийя Харрис, Чечи Балагот, Найя Дамасен, а также Кейс Уолкер, Кайл Зелиг, Марси Т. Хаус, Скотч Эллис Лоринг, Джастин Дериксон и другие.
Ожидается, что в мюзикле действие сосредоточится вокруг Клодин Вульф — девушки, которая родилась наполовину человеком и наполовину оборотнем. Она становится ученицей Школы монстров, в которой получают знания дети знаменитых чудищ, например Дракулы, Франкенштейна или зомби. Вульф быстро находит себе друзей и чувствует, что наконец-то нашла место, где может быть собой, несмотря на то, что ей приходится хранить тайну о своей человеческой сущности.
Героев ждет также множество приключений и проблем. Например, им надо будет придумать, как спасти любимую школу.
К съемкам приступят в этом месяце. Премьера фильма состоится в 2022 году на Nickelodeon.
Серия кукол "Монстер Хай" существует с 2010 года (тогда же вышел анимационный сериал "Школа монстров"). Ее создатели вдохновлялись легендами о различных чудовищах и классическими фильмами ужасов.