https://ria.ru/20211112/monsterhigh-1758392223.html

Nickelodeon создаст игровой фильм по мотивам серии кукол "Монстер Хай"

Nickelodeon создаст игровой фильм по мотивам серии кукол "Монстер Хай" - РИА Новости, 12.11.2021

Nickelodeon создаст игровой фильм по мотивам серии кукол "Монстер Хай"

Телеканал Nickelodeon объявил, что создаст игровой полнометражный фильм-мюзикл по мотивам знаменитой серии кукол "Монстер Хай", сообщает Deadline. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:32

2021-11-12T11:32

2021-11-12T11:32

культура

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758392645_56:0:1444:781_1920x0_80_0_0_6b67d71c3115bf0fe29b98a4e754ec73.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телеканал Nickelodeon объявил, что создаст игровой полнометражный фильм-мюзикл по мотивам знаменитой серии кукол "Монстер Хай", сообщает Deadline. По информации издания, режиссером и исполнительным продюсером проекта выбрали Тодда Холланда, известного по работе над ситкомами "Малкольм в центре внимания" и "Шоу Ларри Сандерса". Создатели фильма определились и с исполнительницами главных ролей. Знаменитых кукол на экране "оживят" Мийя Харрис, Чечи Балагот, Найя Дамасен, а также Кейс Уолкер, Кайл Зелиг, Марси Т. Хаус, Скотч Эллис Лоринг, Джастин Дериксон и другие. Ожидается, что в мюзикле действие сосредоточится вокруг Клодин Вульф — девушки, которая родилась наполовину человеком и наполовину оборотнем. Она становится ученицей Школы монстров, в которой получают знания дети знаменитых чудищ, например Дракулы, Франкенштейна или зомби. Вульф быстро находит себе друзей и чувствует, что наконец-то нашла место, где может быть собой, несмотря на то, что ей приходится хранить тайну о своей человеческой сущности. Героев ждет также множество приключений и проблем. Например, им надо будет придумать, как спасти любимую школу. К съемкам приступят в этом месяце. Премьера фильма состоится в 2022 году на Nickelodeon.Серия кукол "Монстер Хай" существует с 2010 года (тогда же вышел анимационный сериал "Школа монстров"). Ее создатели вдохновлялись легендами о различных чудовищах и классическими фильмами ужасов.

https://ria.ru/20201023/kukly-monstry-1581028141.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы