https://ria.ru/20211112/moloko-1758766382.html

Стало известно, могут ли антитела к ковиду передаваться с молоком матери

Ученые доказали активность антител к коронавирусу в грудном молоке - РИА Новости, 12.11.2021

Стало известно, могут ли антитела к ковиду передаваться с молоком матери

В грудном молоке кормящих матерей с приобретенным как после болезни, так и после вакцинации иммунитетом к коронавирусу действительно содержатся активные... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:25

2021-11-12T15:25

2021-11-12T20:02

распространение коронавируса

сша

нью-йоркский университет

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В грудном молоке кормящих матерей с приобретенным как после болезни, так и после вакцинации иммунитетом к коронавирусу действительно содержатся активные антитела IgG или IgA, сообщили ученые из Медицинского центра Университета Рочестера и Нью-Йоркского университета (США). Их исследование опубликовано в журнале JAMA Pediatrics.Авторы работы собрали образцы молока у 77 женщин: 47 из них переболели COVID-19, еще 30 сделали прививки. У первой группы в молоке выявили высокие титры IgA, а у вакцинированных — большое число IgG.Таким образом, именно это исследование доказало, что все антитела обеспечивали нейтрализацию SARS-CoV-2. "Одно дело измерять концентрацию антител, но совсем другое — сказать, что антитела функциональны и могут нейтрализовать вирус. Одним из интересных результатов этой работы стало то, что грудное молоко как матерей после COVID-19, так и матерей, получивших вакцину, содержало эти активные антитела, способные нейтрализовать вирус", — отметила соавтор исследования Бриджит Янг, доктор философии, доцент отделения детской аллергии и иммунологии Университета Рочестера.Несмотря на необходимость более тщательных исследований, ученые надеются, что антитела к коронавирусу в грудном молоке способны укрепить иммунитет у детей, вакцинация которых во многих странах, в том числе в России, еще не началась."Наши результаты подтверждают первоначальные данные с помощью анализов на вирусы дикого типа, показывая, что 60 процентов образцов грудного молока проявляют нейтрализующую активность после первой дозы вакцины и 85 процентов — после второй. В совокупности это подтверждает вероятность того, что грудное молоко обеспечивает защиту ребенка при заражении или иммунизации SARS-CoV-2 от кормящих родителей", — говорится в публикации.В октябре Минздрав России одобрил вакцинацию кормящих матерей препаратом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи "Спутник V".

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758734224.html

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756359776.html

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сша, нью-йоркский университет, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"