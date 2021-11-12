https://ria.ru/20211112/modul-1758862450.html

Космонавты перепрошили модуль "Наука" перед прибытием последнего модуля МКС

Космонавты перепрошили модуль "Наука" перед прибытием последнего модуля МКС - РИА Новости, 12.11.2021

Космонавты перепрошили модуль "Наука" перед прибытием последнего модуля МКС

Российский космонавт Петр Дубров поменял программное обеспечение многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" Международной космической станции перед... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T23:49

2021-11-12T23:49

2021-11-12T23:50

байконур (город)

антон шкаплеров

наса

космос - риа наука

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земля

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский космонавт Петр Дубров поменял программное обеспечение многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" Международной космической станции перед стыковкой с кораблем "Прогресс", который доставит узловой модуль (УМ) "Причал", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА."Успешно перепрошили мы сегодня ТВМ (терминальные вычислительные машины - ред.) - один, два, и три МЛМ под версию с УМ, поэтому готовы к дальнейшей программе полета", - сказал по итогам операции специалист подмосковного Центра управления полетами другому космонавту Антону Шкаплерову.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было.Запуск грузового корабля "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" намечается на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября. Его планируется пристыковать к модулю "Наука" 26 ноября. Он должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.

https://ria.ru/20211111/kosmos-1758509105.html

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байконур (город), антон шкаплеров, наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля, россия, петр дубров