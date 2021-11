https://ria.ru/20211112/moda-1758528671.html

Магазины для маньяков: как меняется мода и что ждет тяжелый люкс

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Представьте: в интернет-магазине вам приглянулось платье, вы решили его заказать. Отправляете бутику свой аватар — и через несколько часов получаете фотографию, на которой вы уже в обновке. Выкладываете кадр в соцсети и (или) появляетесь в цифровом "наряде" на совещании в Zoom. Собрав комплименты, решаетесь на финальный шаг: оформляете заявку — и платье, распечатанное на 3D-принтере, на дом доставляет дрон. О том, почему именно такое будущее ждет моду, — в материале РИА Новости.Жилетка из блокчейнаВсе это, кстати, уже реальность. Ну кроме доставки дроном (это возможно, но пока незаконно). Например, цифровая одежда. Сначала идея "наряжать" себя на фотографии в инстаграме казалась бредовой. Баловались этим в основном модные блогеры. Однако, когда во время карантина почти вся деловая и культурная жизнь переехала в онлайн, стало понятно, что у такой одежды есть перспективы.Во-первых, за относительно небольшие деньги можно позволить себе яркую дизайнерскую вещь, которая в реальности стоила бы целое состояние. Платье из розовых кристаллов или лосины из латекса с леопардовым узором — даже по центру Москвы в таком виде решатся на прогулку не все. А в инстаграме — почему бы и нет?Во-вторых, сидеть будет идеально. Подобный аутфит позволит не подчиняться привычным законам гравитации и физики: дизайнеры подгонят точно по фигуре.Конечно, непросто смириться с тем, что подержать в руках или потрогать обновку нельзя, да и носите ее, по сути, не вы, а ваш аватар. Однако поколение Z, выросшее в интернете, обычно не видит в этом проблемы: принципиальной границы между реальным и виртуальным "я" для них нет.В-третьих, экологии тоже не навредите: при производстве обычных джинсов тратят около восьми тысяч литров воды, а на пиксельные — может, пару стаканов чая или кофе, которые выпьет дизайнер, пока "примерит" их на вас.Наконец, в отдельных случаях это еще и неплохая инвестиция — уже в буквальном смысле этого слова, хотя все зависит от рынка. В октябре за цифровые платья Dolce & Gabbana выручили 5,6 миллиона долларов.Но здесь как с акциями — не все удачно. "Купила я тут виртуальные туфли Jimmy Choo. Лучше бы настоящие взяла — толку бы больше было, наверное. Пока рынок, похоже, в них такого потенциала не видит", — признается Софья Ярцева, основатель телеграм-канала Make Your Style.Пионером современной digital-моды считается Кэт Тейлор (Cattytay) — кстати, один из спикеров открытого лектория "Культура 2.0" (дискуссия "Современные технологии, меняющие fashion-индустрию" на сайте). В 2015-м она стала создавать трехмерные дизайнерские образы — правда, не самостоятельные. Это были виртуальные копии одежды для рекламных кампаний ведущих модных домов (они лучше смотрятся на фото).Но началось все еще раньше — с геймеров, которые покупали виртуальные наряды и аксессуары для своих персонажей в игре. Например, в январе 2021 года наклейку для AK-47 в Counter-Strike: Global Offensive продали за 150 тысяч долларов.Особенность скинов (от англ. skin — "кожа") в том, что они не помогают играть лучше. По сути, просто выполняют статусную функцию, делая владельца заметнее в толпе и круче. А разве с обычной одеждой от модных дизайнеров не то же самое?Примерка на смартфонеВо время пандемии и недавнего ноябрьского локдауна, когда в некоторых городах закрывались все непродовольственные магазины, покупатели вынужденно переходили в онлайн. На вопрос, когда же интернет-бутики окончательно вытеснят реальные, дизайнер Людмила Норсоян отвечает: "Будут оба канала продаж. Онлайн-ретейл сверхкомфортен, но в нем нет главного козыря физических продаж — предвкушения покупки. И послевкусия, когда идешь с пакетами в ближайшее кафе".Кроме недостатка эмоций, по словам Норсоян, есть и другая причина. В мире покупатели отсылают обратно до 25-30 процентов товаров, заказанных в Сети (в обычных магазинах этот показатель не превышает девяти процентов).Дело в невозможности примерки до доставки. Тут виноваты и разные размерные сетки, и неумение покупателей себя измерить, и обманутые ожидания (на модели-то вещь обычно всегда сидит лучше). Интернет-магазины пытаются компенсировать это технологиями, чтобы воссоздать у клиента хотя бы похожий опыт.Многие бренды активно экспериментируют с AR-примеркой. В 2019-м такая опция с обувью в дополненной реальности появилась у Gucci, позже — у Lamoda, в феврале 2021-го — у Massimo Dutti. Скачиваете приложение, наводите камеру смартфона на ступню — и выбираете из возможных вариантов понравившуюся модель. Понятно, что удобство колодки или размер так не оценишь, зато ясно, как будет смотреться на ноге.С одеждой пока сложно. "Тут все еще в зачаточном состоянии. Обувь — цельная 3D-модель, ее не нужно оборачивать вокруг тела, как одежду", — объясняет Cattytay.Пока предлагают алгоритм: человека, который встает на вращающуюся платформу, сканируют несколько сенсоров. Это помогает создать объемную цифровую модель тела. В будущем такой аватар, возможно, появится у каждого из нас.В России от трендов не отстают: Replicant.fashion готов за три минуты создать цифрового двойника (правда, потребуется iPhone X или выше) и нарядить его. "Мы считаем, что это станет обычным делом в будущем", — подчеркивает основатель проекта дизайнер Регина Турбина.Обычные магазины — для богатыхА что же с обычными магазинами? Многие марки, пытаясь заманить клиентов, делают передовые шоурумы. С 2018-го в Zara можно, наведя камеру смартфона на вещь в магазине, увидеть ее ожившей на экране уже на модели.Фешен-журналист Наталья Янчева, автор телеграм-канала Make Your Style, вспоминает новый лондонский бутик Gucci, где есть и музыкальная комната, и книжный поп-ап.В будущем в каждой примерочной, наверное, поставят зеркала с искусственным интеллектом, которые покажут наряд на вашем цифровом двойнике и посоветуют, что выбрать. "Не уверена, что это лучше обычного консультанта: эмоциональную сторону все равно это не заменит", — предупреждает Норсоян.Андрей Голуб, основатель ELSE Corp и автор книги "Искусственный интеллект для моды", считает, что в будущем физические бутики станут посещать "маньяки, которые любят ходить и глазеть на вещи в торговых центрах". То есть те, кому не жалко времени — самого ценного сегодня ресурса — на шопинг.Некоторые культовые модные дома принципиально не продают свои вещи онлайн: например, за сумками Chanel или Hermès придется идти в бутик, даже если вы готовы отдать тысячи долларов. Производители тяжелого люкса поддерживают с покупателем личный контакт. Потому что роскошью в будущем станет именно это.РИА Новости — информационный партнер открытого лектория "Культура 2.0" , который проходит в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума с 11 по 13 ноября.

