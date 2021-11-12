https://ria.ru/20211112/moda-1758528671.html
Магазины для маньяков: как меняется мода и что ждет тяжелый люкс
Магазины для маньяков: как меняется мода и что ждет тяжелый люкс - РИА Новости, 12.11.2021
Магазины для маньяков: как меняется мода и что ждет тяжелый люкс
Представьте: в интернет-магазине вам приглянулось платье, вы решили его заказать. Отправляете бутику свой аватар — и через несколько часов получаете фотографию, РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:00
2021-11-12T08:00
2021-11-12T08:05
культура
технологии
мода
санкт-петербург
москва
apple iphone
dolce & gabbana
chanel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758393498_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_c479c95c4f260e12c089fa6aef6309da.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Представьте: в интернет-магазине вам приглянулось платье, вы решили его заказать. Отправляете бутику свой аватар — и через несколько часов получаете фотографию, на которой вы уже в обновке. Выкладываете кадр в соцсети и (или) появляетесь в цифровом "наряде" на совещании в Zoom. Собрав комплименты, решаетесь на финальный шаг: оформляете заявку — и платье, распечатанное на 3D-принтере, на дом доставляет дрон. О том, почему именно такое будущее ждет моду, — в материале РИА Новости.Жилетка из блокчейнаВсе это, кстати, уже реальность. Ну кроме доставки дроном (это возможно, но пока незаконно). Например, цифровая одежда. Сначала идея "наряжать" себя на фотографии в инстаграме казалась бредовой. Баловались этим в основном модные блогеры. Однако, когда во время карантина почти вся деловая и культурная жизнь переехала в онлайн, стало понятно, что у такой одежды есть перспективы.Во-первых, за относительно небольшие деньги можно позволить себе яркую дизайнерскую вещь, которая в реальности стоила бы целое состояние. Платье из розовых кристаллов или лосины из латекса с леопардовым узором — даже по центру Москвы в таком виде решатся на прогулку не все. А в инстаграме — почему бы и нет?Во-вторых, сидеть будет идеально. Подобный аутфит позволит не подчиняться привычным законам гравитации и физики: дизайнеры подгонят точно по фигуре.Конечно, непросто смириться с тем, что подержать в руках или потрогать обновку нельзя, да и носите ее, по сути, не вы, а ваш аватар. Однако поколение Z, выросшее в интернете, обычно не видит в этом проблемы: принципиальной границы между реальным и виртуальным "я" для них нет.В-третьих, экологии тоже не навредите: при производстве обычных джинсов тратят около восьми тысяч литров воды, а на пиксельные — может, пару стаканов чая или кофе, которые выпьет дизайнер, пока "примерит" их на вас.Наконец, в отдельных случаях это еще и неплохая инвестиция — уже в буквальном смысле этого слова, хотя все зависит от рынка. В октябре за цифровые платья Dolce & Gabbana выручили 5,6 миллиона долларов.Но здесь как с акциями — не все удачно. "Купила я тут виртуальные туфли Jimmy Choo. Лучше бы настоящие взяла — толку бы больше было, наверное. Пока рынок, похоже, в них такого потенциала не видит", — признается Софья Ярцева, основатель телеграм-канала Make Your Style.Пионером современной digital-моды считается Кэт Тейлор (Cattytay) — кстати, один из спикеров открытого лектория "Культура 2.0" (дискуссия "Современные технологии, меняющие fashion-индустрию" на сайте). В 2015-м она стала создавать трехмерные дизайнерские образы — правда, не самостоятельные. Это были виртуальные копии одежды для рекламных кампаний ведущих модных домов (они лучше смотрятся на фото).Но началось все еще раньше — с геймеров, которые покупали виртуальные наряды и аксессуары для своих персонажей в игре. Например, в январе 2021 года наклейку для AK-47 в Counter-Strike: Global Offensive продали за 150 тысяч долларов.Особенность скинов (от англ. skin — "кожа") в том, что они не помогают играть лучше. По сути, просто выполняют статусную функцию, делая владельца заметнее в толпе и круче. А разве с обычной одеждой от модных дизайнеров не то же самое?Примерка на смартфонеВо время пандемии и недавнего ноябрьского локдауна, когда в некоторых городах закрывались все непродовольственные магазины, покупатели вынужденно переходили в онлайн. На вопрос, когда же интернет-бутики окончательно вытеснят реальные, дизайнер Людмила Норсоян отвечает: "Будут оба канала продаж. Онлайн-ретейл сверхкомфортен, но в нем нет главного козыря физических продаж — предвкушения покупки. И послевкусия, когда идешь с пакетами в ближайшее кафе".Кроме недостатка эмоций, по словам Норсоян, есть и другая причина. В мире покупатели отсылают обратно до 25-30 процентов товаров, заказанных в Сети (в обычных магазинах этот показатель не превышает девяти процентов).Дело в невозможности примерки до доставки. Тут виноваты и разные размерные сетки, и неумение покупателей себя измерить, и обманутые ожидания (на модели-то вещь обычно всегда сидит лучше). Интернет-магазины пытаются компенсировать это технологиями, чтобы воссоздать у клиента хотя бы похожий опыт.Многие бренды активно экспериментируют с AR-примеркой. В 2019-м такая опция с обувью в дополненной реальности появилась у Gucci, позже — у Lamoda, в феврале 2021-го — у Massimo Dutti. Скачиваете приложение, наводите камеру смартфона на ступню — и выбираете из возможных вариантов понравившуюся модель. Понятно, что удобство колодки или размер так не оценишь, зато ясно, как будет смотреться на ноге.С одеждой пока сложно. "Тут все еще в зачаточном состоянии. Обувь — цельная 3D-модель, ее не нужно оборачивать вокруг тела, как одежду", — объясняет Cattytay.Пока предлагают алгоритм: человека, который встает на вращающуюся платформу, сканируют несколько сенсоров. Это помогает создать объемную цифровую модель тела. В будущем такой аватар, возможно, появится у каждого из нас.В России от трендов не отстают: Replicant.fashion готов за три минуты создать цифрового двойника (правда, потребуется iPhone X или выше) и нарядить его. "Мы считаем, что это станет обычным делом в будущем", — подчеркивает основатель проекта дизайнер Регина Турбина.Обычные магазины — для богатыхА что же с обычными магазинами? Многие марки, пытаясь заманить клиентов, делают передовые шоурумы. С 2018-го в Zara можно, наведя камеру смартфона на вещь в магазине, увидеть ее ожившей на экране уже на модели.Фешен-журналист Наталья Янчева, автор телеграм-канала Make Your Style, вспоминает новый лондонский бутик Gucci, где есть и музыкальная комната, и книжный поп-ап.В будущем в каждой примерочной, наверное, поставят зеркала с искусственным интеллектом, которые покажут наряд на вашем цифровом двойнике и посоветуют, что выбрать. "Не уверена, что это лучше обычного консультанта: эмоциональную сторону все равно это не заменит", — предупреждает Норсоян.Андрей Голуб, основатель ELSE Corp и автор книги "Искусственный интеллект для моды", считает, что в будущем физические бутики станут посещать "маньяки, которые любят ходить и глазеть на вещи в торговых центрах". То есть те, кому не жалко времени — самого ценного сегодня ресурса — на шопинг.Некоторые культовые модные дома принципиально не продают свои вещи онлайн: например, за сумками Chanel или Hermès придется идти в бутик, даже если вы готовы отдать тысячи долларов. Производители тяжелого люкса поддерживают с покупателем личный контакт. Потому что роскошью в будущем станет именно это.РИА Новости — информационный партнер открытого лектория "Культура 2.0" , который проходит в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума с 11 по 13 ноября.
https://ria.ru/20200504/1570875611.html
https://ria.ru/20211002/osen-1752541647.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758393498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_169ce7b85883ff8294d516ac059b9525.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мода, санкт-петербург, москва, apple iphone, dolce & gabbana, chanel, инстаграм, россия, санкт-петербургский международный культурный форум, стиль, стиль жизни
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Представьте: в интернет-магазине вам приглянулось платье, вы решили его заказать. Отправляете бутику свой аватар — и через несколько часов получаете фотографию, на которой вы уже в обновке. Выкладываете кадр в соцсети и (или) появляетесь в цифровом "наряде" на совещании в Zoom. Собрав комплименты, решаетесь на финальный шаг: оформляете заявку — и платье, распечатанное на 3D-принтере, на дом доставляет дрон. О том, почему именно такое будущее ждет моду, — в материале РИА Новости.
Жилетка из блокчейна
Все это, кстати, уже реальность. Ну кроме доставки дроном (это возможно, но пока незаконно). Например, цифровая одежда. Сначала идея "наряжать" себя на фотографии в инстаграме казалась бредовой. Баловались этим в основном модные блогеры. Однако, когда во время карантина почти вся деловая и культурная жизнь переехала в онлайн, стало понятно, что у такой одежды есть перспективы.
Во-первых, за относительно небольшие деньги можно позволить себе яркую дизайнерскую вещь, которая в реальности стоила бы целое состояние. Платье из розовых кристаллов или лосины из латекса с леопардовым узором — даже по центру Москвы в таком виде решатся на прогулку не все. А в инстаграме — почему бы и нет?
Во-вторых, сидеть будет идеально. Подобный аутфит позволит не подчиняться привычным законам гравитации и физики: дизайнеры подгонят точно по фигуре.
Конечно, непросто смириться с тем, что подержать в руках или потрогать обновку нельзя, да и носите ее, по сути, не вы, а ваш аватар. Однако поколение Z, выросшее в интернете, обычно не видит в этом проблемы: принципиальной границы между реальным и виртуальным "я" для них нет.
В-третьих, экологии тоже не навредите: при производстве обычных джинсов тратят около восьми тысяч литров воды, а на пиксельные — может, пару стаканов чая или кофе, которые выпьет дизайнер, пока "примерит" их на вас.
Наконец, в отдельных случаях это еще и неплохая инвестиция — уже в буквальном смысле этого слова, хотя все зависит от рынка. В октябре за цифровые платья Dolce & Gabbana выручили 5,6 миллиона долларов.
Но здесь как с акциями — не все удачно. "Купила я тут виртуальные туфли Jimmy Choo. Лучше бы настоящие взяла — толку бы больше было, наверное. Пока рынок, похоже, в них такого потенциала не видит", — признается Софья Ярцева, основатель телеграм-канала Make Your Style.
Пионером современной digital-моды считается Кэт Тейлор (Cattytay) — кстати, один из спикеров открытого лектория "Культура 2.0
" (дискуссия "Современные технологии, меняющие fashion-индустрию" на сайте
). В 2015-м она стала создавать трехмерные дизайнерские образы — правда, не самостоятельные. Это были виртуальные копии одежды для рекламных кампаний ведущих модных домов (они лучше смотрятся на фото).
"За последние два года произошел сейсмический сдвиг в технологиях и привычках потребителей", — говорит Cattytay.
Но началось все еще раньше — с геймеров, которые покупали виртуальные наряды и аксессуары для своих персонажей в игре. Например, в январе 2021 года наклейку для AK-47 в Counter-Strike: Global Offensive продали
за 150 тысяч долларов.
"Все самое перспективное и передовое сейчас происходит в гейминге. Даже демонстративное потребление уходит в мир игр", — отмечает дизайнер и визионер моды Людмила Норсоян.
Особенность скинов (от англ. skin — "кожа") в том, что они не помогают играть лучше. По сути, просто выполняют статусную функцию, делая владельца заметнее в толпе и круче. А разве с обычной одеждой от модных дизайнеров не то же самое?
Примерка на смартфоне
Во время пандемии и недавнего ноябрьского локдауна, когда в некоторых городах закрывались все непродовольственные магазины, покупатели вынужденно переходили в онлайн. На вопрос, когда же интернет-бутики окончательно вытеснят реальные, дизайнер Людмила Норсоян отвечает: "Будут оба канала продаж. Онлайн-ретейл сверхкомфортен, но в нем нет главного козыря физических продаж — предвкушения покупки. И послевкусия, когда идешь с пакетами в ближайшее кафе".
Кроме недостатка эмоций, по словам Норсоян, есть и другая причина. В мире покупатели отсылают обратно до 25-30 процентов товаров, заказанных в Сети (в обычных магазинах этот показатель не превышает
девяти процентов).
Дело в невозможности примерки до доставки. Тут виноваты и разные размерные сетки, и неумение покупателей себя измерить, и обманутые ожидания (на модели-то вещь обычно всегда сидит лучше). Интернет-магазины пытаются компенсировать это технологиями, чтобы воссоздать у клиента хотя бы похожий опыт.
Многие бренды активно экспериментируют с AR-примеркой. В 2019-м такая опция с обувью в дополненной реальности появилась у Gucci, позже — у Lamoda, в феврале 2021-го — у Massimo Dutti. Скачиваете приложение, наводите камеру смартфона на ступню — и выбираете из возможных вариантов понравившуюся модель. Понятно, что удобство колодки или размер так не оценишь, зато ясно, как будет смотреться на ноге.
"Мне кажется, проблема отсутствия примерочных становится менее острой. Можно полгардероба собрать онлайн. У нас все больше вещей, которые не требуют примерки и четкой посадки: всевозможные толстовки, спортивки, легинсы, оверсайз", — рассуждает Софья Ярцева.
С одеждой пока сложно. "Тут все еще в зачаточном состоянии. Обувь — цельная 3D-модель, ее не нужно оборачивать вокруг тела, как одежду", — объясняет Cattytay.
Пока предлагают алгоритм: человека, который встает на вращающуюся платформу, сканируют несколько сенсоров. Это помогает создать объемную цифровую модель тела. В будущем такой аватар, возможно, появится у каждого из нас.
В России от трендов не отстают: Replicant.fashion готов
за три минуты создать цифрового двойника (правда, потребуется iPhone X или выше) и нарядить его. "Мы считаем, что это станет обычным делом в будущем", — подчеркивает основатель проекта дизайнер Регина Турбина.
Обычные магазины — для богатых
А что же с обычными магазинами? Многие марки, пытаясь заманить клиентов, делают передовые шоурумы. С 2018-го в Zara можно, наведя камеру смартфона на вещь в магазине, увидеть ее ожившей на экране уже на модели.
Фешен-журналист Наталья Янчева, автор телеграм-канала Make Your Style, вспоминает новый лондонский бутик Gucci, где есть и музыкальная комната, и книжный поп-ап.
В будущем в каждой примерочной, наверное, поставят зеркала с искусственным интеллектом, которые покажут наряд на вашем цифровом двойнике и посоветуют, что выбрать. "Не уверена, что это лучше обычного консультанта: эмоциональную сторону все равно это не заменит", — предупреждает Норсоян.
Андрей Голуб, основатель ELSE Corp и автор книги "Искусственный интеллект для моды", считает, что в будущем физические бутики станут посещать "маньяки, которые любят ходить и глазеть на вещи в торговых центрах". То есть те, кому не жалко времени — самого ценного сегодня ресурса — на шопинг.
Некоторые культовые модные дома принципиально не продают свои вещи онлайн: например, за сумками Chanel или Hermès придется идти в бутик, даже если вы готовы отдать тысячи долларов. Производители тяжелого люкса поддерживают с покупателем личный контакт. Потому что роскошью в будущем станет именно это.
РИА Новости
— информационный партнер открытого лектория "Культура 2.0" , который проходит в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума с 11 по 13 ноября.