https://ria.ru/20211112/migranty-1758862838.html

Российский дипломат осудил попытку Запада свести счеты с Минском

Российский дипломат осудил попытку Запада свести счеты с Минском - РИА Новости, 13.11.2021

Российский дипломат осудил попытку Запада свести счеты с Минском

Москва осуждает попытки западных стран свести счеты с Белоруссией, обвиняя Минск в разжигании миграционного кризиса, заявил на заседании комитета российский... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-12T23:53

2021-11-12T23:53

2021-11-13T00:40

в мире

оон

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758373634_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_529ca42c3828c7d6a86a0794dfe3c7b4.jpg

ООН, 13 ноя – РИА Новости. Москва осуждает попытки западных стран свести счеты с Белоруссией, обвиняя Минск в разжигании миграционного кризиса, заявил на заседании комитета российский представитель Степан Кузьменков.При обсуждении проекта резолюции Белоруссии об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми, западные страны стали в унисон обвинять Минск в использовании беженцев на границе для дестабилизации ситуации в ЕС.По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о стремлении Евросоюза "свести политические счеты с автором резолюции, беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса".Москва, отметил Кузьменков, считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Белоруссию.Миграционный кризис на границе Белоруссии с ПольшейВ понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница") в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211112/granitsa-1758860452.html

https://ria.ru/20211112/velikobritaniya-1758809913.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, белоруссия, россия