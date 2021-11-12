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Российский дипломат осудил попытку Запада свести счеты с Минском
Российский дипломат осудил попытку Запада свести счеты с Минском - РИА Новости, 13.11.2021
Российский дипломат осудил попытку Запада свести счеты с Минском
Москва осуждает попытки западных стран свести счеты с Белоруссией, обвиняя Минск в разжигании миграционного кризиса, заявил на заседании комитета российский... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-12T23:53
2021-11-13T00:40
в мире
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белоруссия
россия
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Москва осуждает попытки западных стран свести счеты с Белоруссией, обвиняя Минск в разжигании миграционного кризиса, заявил на заседании комитета российский представитель Степан Кузьменков.При обсуждении проекта резолюции Белоруссии об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми, западные страны стали в унисон обвинять Минск в использовании беженцев на границе для дестабилизации ситуации в ЕС.По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о стремлении Евросоюза "свести политические счеты с автором резолюции, беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса".Москва, отметил Кузьменков, считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Белоруссию.Миграционный кризис на границе Белоруссии с ПольшейВ понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница") в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211112/granitsa-1758860452.html
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в мире, оон, белоруссия, россия
23:53 12.11.2021 (обновлено: 00:40 13.11.2021)
 
Российский дипломат осудил попытку Запада свести счеты с Минском

Российский дипломат Кузьменков осудил в ООН попытку свести счеты с Минском из-за мигрантов

© Фото : @terytorialsi/TwitterЛагерь беженцев на польско-белорусской границе
Лагерь беженцев на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : @terytorialsi/Twitter
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Москва осуждает попытки западных стран свести счеты с Белоруссией, обвиняя Минск в разжигании миграционного кризиса, заявил на заседании комитета российский представитель Степан Кузьменков.
При обсуждении проекта резолюции Белоруссии об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми, западные страны стали в унисон обвинять Минск в использовании беженцев на границе для дестабилизации ситуации в ЕС.
"Несмотря на важность рассматриваемой темы, отдельные западные государства решили использовать ее обсуждение в своих конъюнктурных целях. Мы осуждаем оскорбительные и недопустимые высказывания представителей США, Канады, ЕС, которые не соответствуют практике взаимоуважительного диалога в области прав человека", - сказал Кузьменков.
По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о стремлении Евросоюза "свести политические счеты с автором резолюции, беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса".
Москва, отметил Кузьменков, считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Белоруссию.
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Минск назвал угрозы Варшавы закрыть границу бездумной политикой

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница") в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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