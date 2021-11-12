Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/migranty-1758852797.html
Минск лишил 30 турфирм права приглашать иностранцев в Белоруссию
Минск лишил 30 турфирм права приглашать иностранцев в Белоруссию - РИА Новости, 12.11.2021
Минск лишил 30 турфирм права приглашать иностранцев в Белоруссию
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна в рамках мер по сокращению потока нелегальной миграции через свою территорию лишила права... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:49
2021-11-12T22:22
в мире
белоруссия
минск
латвия
мид белоруссии
александр лукашенко
владимир макей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758634208_0:295:3071:2022_1920x0_80_0_0_59cc1dc0f63c3a16d75422043e3e8672.jpg
МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна в рамках мер по сокращению потока нелегальной миграции через свою территорию лишила права приглашать иностранцев в республику 30 туристических фирм."Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм", - приводит слова Макея Sputnik Беларусь в пятницу.Он рассказал, что белорусская сторона предпринимала все возможное, чтобы сократить поток мигрантов. "Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2 тыс. граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами", - сказал министр.Макей напомнил, что Белоруссия неоднократно с апреля этого года предлагала ЕС сесть за стол переговоров и начать обсуждать вопросы миграции. "Ни одного ответа на наши предложения мы не получили. Более того, именно Евросоюз явился инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которое позволяло нам взаимодействовать по вопросам миграции. Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством убежищ для мигрантов на территории Беларуси, ряда проектов по укреплению пограничной инфраструктуры", - отметил министр.По его словам, в ситуации, когда против Белоруссии были введены четыре пакета санкций, страна была вынуждена бросить все силы на защиту границы в первую очередь от внешних угроз, связанных в том числе с контрабандой наркотиков, оружия. "В этой ситуации, конечно же, уровень защищенности границы не по нашей вине, наверняка, объективно снизился. Но, еще раз повторюсь, это явилось следствием абсолютно безответственных и бездумных шагов, которые были инициированы Европейским союзом", - подчеркнул Макей.Он отметил, что через Белоруссию в Евросоюз пытаются попасть люди, чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников. При этом министр назвал абсолютным вымыслом обвинения в адрес Минска в организации целенаправленного потока беженцев в Польшу и Балтийские страны. "Мы не нарушали ни одного международного правила, ни одного международного закона. Мы выдаем визы тем, кто обращается, на основании тех правил, которые существуют", - сказал министр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211112/granitsa-1758783718.html
https://ria.ru/20211112/bezhentsy-1758851660.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758634208_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde718d9cb0085f9112e781d33a03590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, мид белоруссии, александр лукашенко, владимир макей
21:49 12.11.2021 (обновлено: 22:22 12.11.2021)
 
Минск лишил 30 турфирм права приглашать иностранцев в Белоруссию

Глава МИД РБ: 30 турфирм лишены права приглашать иностранцев в рамках борьбы с нелегалами

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы стоят за питьевой водой в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы стоят за питьевой водой в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна в рамках мер по сокращению потока нелегальной миграции через свою территорию лишила права приглашать иностранцев в республику 30 туристических фирм.
"Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм", - приводит слова Макея Sputnik Беларусь в пятницу.
Он рассказал, что белорусская сторона предпринимала все возможное, чтобы сократить поток мигрантов. "Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2 тыс. граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами", - сказал министр.
Макей напомнил, что Белоруссия неоднократно с апреля этого года предлагала ЕС сесть за стол переговоров и начать обсуждать вопросы миграции. "Ни одного ответа на наши предложения мы не получили. Более того, именно Евросоюз явился инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которое позволяло нам взаимодействовать по вопросам миграции. Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством убежищ для мигрантов на территории Беларуси, ряда проектов по укреплению пограничной инфраструктуры", - отметил министр.
Беженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 16:26
Мигранты на польской границе заявили, что к ним идут еще более ста беженцев
По его словам, в ситуации, когда против Белоруссии были введены четыре пакета санкций, страна была вынуждена бросить все силы на защиту границы в первую очередь от внешних угроз, связанных в том числе с контрабандой наркотиков, оружия. "В этой ситуации, конечно же, уровень защищенности границы не по нашей вине, наверняка, объективно снизился. Но, еще раз повторюсь, это явилось следствием абсолютно безответственных и бездумных шагов, которые были инициированы Европейским союзом", - подчеркнул Макей.
Он отметил, что через Белоруссию в Евросоюз пытаются попасть люди, чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников. При этом министр назвал абсолютным вымыслом обвинения в адрес Минска в организации целенаправленного потока беженцев в Польшу и Балтийские страны. "Мы не нарушали ни одного международного правила, ни одного международного закона. Мы выдаем визы тем, кто обращается, на основании тех правил, которые существуют", - сказал министр.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Мужчина несет хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 21:36
Минск заявил о готовности предоставить ЕС информацию о ситуации с беженцами
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияМИД БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир Макей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник раскрыл особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционно
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
01:14Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
01:10Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета
Лента новостейМолния
Источник раскрыл особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционноАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валютуЭкс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствахКосмический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета