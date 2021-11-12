https://ria.ru/20211112/migranty-1758852797.html

Минск лишил 30 турфирм права приглашать иностранцев в Белоруссию

Минск лишил 30 турфирм права приглашать иностранцев в Белоруссию - РИА Новости, 12.11.2021

Минск лишил 30 турфирм права приглашать иностранцев в Белоруссию

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна в рамках мер по сокращению потока нелегальной миграции через свою территорию лишила права... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T21:49

2021-11-12T21:49

2021-11-12T22:22

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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна в рамках мер по сокращению потока нелегальной миграции через свою территорию лишила права приглашать иностранцев в республику 30 туристических фирм."Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм", - приводит слова Макея Sputnik Беларусь в пятницу.Он рассказал, что белорусская сторона предпринимала все возможное, чтобы сократить поток мигрантов. "Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2 тыс. граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами", - сказал министр.Макей напомнил, что Белоруссия неоднократно с апреля этого года предлагала ЕС сесть за стол переговоров и начать обсуждать вопросы миграции. "Ни одного ответа на наши предложения мы не получили. Более того, именно Евросоюз явился инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которое позволяло нам взаимодействовать по вопросам миграции. Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством убежищ для мигрантов на территории Беларуси, ряда проектов по укреплению пограничной инфраструктуры", - отметил министр.По его словам, в ситуации, когда против Белоруссии были введены четыре пакета санкций, страна была вынуждена бросить все силы на защиту границы в первую очередь от внешних угроз, связанных в том числе с контрабандой наркотиков, оружия. "В этой ситуации, конечно же, уровень защищенности границы не по нашей вине, наверняка, объективно снизился. Но, еще раз повторюсь, это явилось следствием абсолютно безответственных и бездумных шагов, которые были инициированы Европейским союзом", - подчеркнул Макей.Он отметил, что через Белоруссию в Евросоюз пытаются попасть люди, чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников. При этом министр назвал абсолютным вымыслом обвинения в адрес Минска в организации целенаправленного потока беженцев в Польшу и Балтийские страны. "Мы не нарушали ни одного международного правила, ни одного международного закона. Мы выдаем визы тем, кто обращается, на основании тех правил, которые существуют", - сказал министр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211112/granitsa-1758783718.html

https://ria.ru/20211112/bezhentsy-1758851660.html

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в мире, белоруссия, минск, латвия, мид белоруссии, александр лукашенко, владимир макей