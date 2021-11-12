https://ria.ru/20211112/migranty-1758745056.html

Мигранты на белорусско-польской границе пожаловались на самочувствие

Мигранты на белорусско-польской границе пожаловались на самочувствие - РИА Новости, 12.11.2021

Мигранты на белорусско-польской границе пожаловались на самочувствие

Нелегальные мигранты, которые с понедельника находятся на белорусско-польской границе, жалуются на головную боль и голод, передает в пятницу корреспондент РИА... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:59

2021-11-12T13:59

2021-11-12T13:59

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 12 ноя - РИА Новости. Нелегальные мигранты, которые с понедельника находятся на белорусско-польской границе, жалуются на головную боль и голод, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.Помимо головной боли, мигранты также жалуются на заложенность носа и боли в горле, которые, по их словам, вызваны дымом от разведенных ими костров. Оценить свое самочувствие многие затрудняются."Все очень плохо, потому что некоторые дети очень больны. Они очень голодны, потому что в течение трех дней мы не получали никакой еды", - рассказала корреспонденту РИА Новости беженка. Она добавила, что маленькие дети просят молока.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии