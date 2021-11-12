Мигранты на белорусско-польской границе пожаловались на самочувствие
Мигранты на белорусско-польской границе пожаловались на головную боль и голод
© Sputnik / Виктор ТолочкоЖенщина предлагает булку мужчине в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 12 ноя - РИА Новости. Нелегальные мигранты, которые с понедельника находятся на белорусско-польской границе, жалуются на головную боль и голод, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Помимо головной боли, мигранты также жалуются на заложенность носа и боли в горле, которые, по их словам, вызваны дымом от разведенных ими костров. Оценить свое самочувствие многие затрудняются.
"Все очень плохо, потому что некоторые дети очень больны. Они очень голодны, потому что в течение трех дней мы не получали никакой еды", - рассказала корреспонденту РИА Новости беженка. Она добавила, что маленькие дети просят молока.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.