https://ria.ru/20211112/migranty-1758735626.html

В Минобороны Польши прокомментировали пересечение мигрантами границы

В Минобороны Польши прокомментировали пересечение мигрантами границы - РИА Новости, 12.11.2021

В Минобороны Польши прокомментировали пересечение мигрантами границы

Группа мигрантов пересекла границу Польши со стороны Белоруссии в районе погранперехода в Кузнице, однако дальше им не дали пройти польские силовики, сообщается РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:14

2021-11-12T13:14

2021-11-12T13:14

в мире

белоруссия

польша

министерство обороны польши

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 12 ноя - РИА Новости. Группа мигрантов пересекла границу Польши со стороны Белоруссии в районе погранперехода в Кузнице, однако дальше им не дали пройти польские силовики, сообщается в пятницу в Twitter Минобороны Польши.Оно сопровождается коротким видео от погранперехода, где видно, как вдоль проволочного заграждения, установленного поперек автомобильной трассы, с криками быстро движется группа людей с вещами. За этим с другой стороны ограждения наблюдают польские правоохранители. Группа людей пересекает дорогу и продолжает движение дальше.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211112/lazer-1758722750.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, министерство обороны польши, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии