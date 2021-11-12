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Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей

Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей - РИА Новости, 12.11.2021

Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей

Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что белорусские пограничники фиксируют движение до 100 мигрантов... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:43

2021-11-12T11:43

2021-11-12T11:48

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госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что белорусские пограничники фиксируют движение до 100 мигрантов вдоль госграницы республики с Польшей к стихийному лагерю беженцев.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения."Около 11 часов (совпадает с мск) 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже", - сказал Бычковский. Он добавил, что в группе до 100 человек.Бычковский не уточнил иных подробностей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/granitsa-1758707043.html

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Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения 2021-11-12T11:43 true PT0M17S

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