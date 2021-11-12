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Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей - РИА Новости, 12.11.2021
Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что белорусские пограничники фиксируют движение до 100 мигрантов... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:43
2021-11-12T11:48
в мире
польша
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что белорусские пограничники фиксируют движение до 100 мигрантов вдоль госграницы республики с Польшей к стихийному лагерю беженцев.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения."Около 11 часов (совпадает с мск) 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже", - сказал Бычковский. Он добавил, что в группе до 100 человек.Бычковский не уточнил иных подробностей.
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60
Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения
Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения
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в мире, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия
11:43 12.11.2021 (обновлено: 11:48 12.11.2021)
 
Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей

Госпогранкомитет Белоруссии зафиксировал движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы под контролем белорусских военнослужащих идут получать гуманитарную помощь в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы под контролем белорусских военнослужащих идут получать гуманитарную помощь в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что белорусские пограничники фиксируют движение до 100 мигрантов вдоль госграницы республики с Польшей к стихийному лагерю беженцев.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Около 11 часов (совпадает с мск) 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже", - сказал Бычковский. Он добавил, что в группе до 100 человек.
Бычковский не уточнил иных подробностей.
Беженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
11:24В мире
Мигранты начали прорываться в Польшу
 
В миреПольшаГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссия
 
 
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