https://ria.ru/20211112/migranty-1758706052.html

Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии

Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2021

Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии

На КПП "Брузги" группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:20

2021-11-12T11:20

2021-11-12T11:54

в мире

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На КПП "Брузги" группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу, сообщил Sputnik Беларусь."Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки<...>, польская полиция снимала все на видео", — говорится в Telegram-канале агенства.Отмечается, что "мигранты, покинув территорию Беларуси, передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения". На кадрах видно, что группа насчитывает несколько десятков человек.Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Вильнюс, Рига и Варшава возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

польша

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в мире, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии