https://ria.ru/20211112/migranty-1758671718.html

Страны ЕС и США обвинили Белоруссию в дестабилизации при помощи мигрантов

Страны ЕС и США обвинили Белоруссию в дестабилизации при помощи мигрантов - РИА Новости, 12.11.2021

Страны ЕС и США обвинили Белоруссию в дестабилизации при помощи мигрантов

Члены Совбеза ООН Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания обвинили власти Белоруссии в искусственном... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T00:57

2021-11-12T00:57

2021-11-12T02:33

в мире

сша

белоруссия

совет безопасности оон

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ООН, 12 ноя – РИА Новости. Члены Совбеза ООН Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах, говорится в заявлении группы стран, которое зачитал эстонский постпред Свен Юргенсон.По его словам, указанная группа стран "осуждает организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза".Авторы заявления призвали к "мощной" международной реакции на действия Минска. Как утверждает Юргенсон, тактика Минска "демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности".Страны, подписавшиеся под заявлением, также выразили готовности обсудить дальнейшие меры против тех, кто помогает Минску отправлять мигрантов в ЕС. "Мы будем едиными и будем полны решимости защищать ЕС от этих гибридных операций со стороны белорусских властей", - зачитал текст Юргенсон.Авторы заявления призвали Минск отправить всех мигрантов на родину, а также "обеспечить и способствовать их адекватной защите и уходу за ними".Обострение ситуации на белорусско-польской границеВ понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758667151.html

https://ria.ru/20211111/razgovor-1758632008.html

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758652842.html

сша

белоруссия

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в мире, сша, белоруссия, совет безопасности оон, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии