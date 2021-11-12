https://ria.ru/20211112/migrant-1758753638.html
МИД Германии обсуждает с авиакомпаниями ввоз мигрантов в Белоруссию
МИД Германии обсуждает с авиакомпаниями ввоз мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 12.11.2021
МИД Германии обсуждает с авиакомпаниями ввоз мигрантов в Белоруссию
В МИД ФРГ заявили, что находятся в диалоге с авиакомпаниями по поводу ввоза мигрантов в Белоруссию, есть успехи, заявила на брифинге в Берлине представитель... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:36
2021-11-12T14:36
2021-11-12T14:36
в мире
берлин (город)
белоруссия
мид германии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что находятся в диалоге с авиакомпаниями по поводу ввоза мигрантов в Белоруссию, есть успехи, заявила на брифинге в Берлине представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе."Мы ведем переговоры, я уже говорила об этом, с государствами, откуда родом мигранты, и со странами-транзитерами, а также с разными авиакомпаниями о том, что авиакомпании транспортируют мигрантов в Белоруссию... Эти переговоры продолжаются и демонстрируют, как следует сегодня из некоторых наших данных, успех", - сказала Зассе.
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в мире, берлин (город), белоруссия, мид германии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
МИД Германии обсуждает с авиакомпаниями ввоз мигрантов в Белоруссию
МИД Германии ведет диалог с авиакомпаниями по поводу ввоза мигрантов в Белоруссию