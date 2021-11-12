https://ria.ru/20211112/migrant-1758753638.html

МИД Германии обсуждает с авиакомпаниями ввоз мигрантов в Белоруссию

МИД Германии обсуждает с авиакомпаниями ввоз мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 12.11.2021

МИД Германии обсуждает с авиакомпаниями ввоз мигрантов в Белоруссию

В МИД ФРГ заявили, что находятся в диалоге с авиакомпаниями по поводу ввоза мигрантов в Белоруссию, есть успехи, заявила на брифинге в Берлине представитель... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:36

2021-11-12T14:36

2021-11-12T14:36

в мире

берлин (город)

белоруссия

мид германии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что находятся в диалоге с авиакомпаниями по поводу ввоза мигрантов в Белоруссию, есть успехи, заявила на брифинге в Берлине представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе."Мы ведем переговоры, я уже говорила об этом, с государствами, откуда родом мигранты, и со странами-транзитерами, а также с разными авиакомпаниями о том, что авиакомпании транспортируют мигрантов в Белоруссию... Эти переговоры продолжаются и демонстрируют, как следует сегодня из некоторых наших данных, успех", - сказала Зассе.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758745056.html

берлин (город)

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в мире, берлин (город), белоруссия, мид германии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии