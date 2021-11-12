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Путин поделился мнением, как должна развиваться метавселенная
Путин поделился мнением, как должна развиваться метавселенная - РИА Новости, 12.11.2021
Путин поделился мнением, как должна развиваться метавселенная
Нужно использовать возможности метавселенных, чтобы люди могли общаться, вместе работать, учиться, реализовывать совместные творческие и деловые проекты,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:05
2021-11-12T20:05
общество
технологии
наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Нужно использовать возможности метавселенных, чтобы люди могли общаться, вместе работать, учиться, реализовывать совместные творческие и деловые проекты, невзирая на расстояния, заявил президент России Владимир Путин."Вопросы защиты личных данных и цифровых платежей, противодействие скрытому манипулированию предпочтениями и поступками граждан, поступками человека, все чаще выходят на первый план. Причем речь уже идет не только о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника - аватара, который будет находиться внутри формирующихся сейчас метавселенных", - сказал Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.Он отметил, что разработчики обещают, что человек с помощью таких виртуальных миров сможет преодолевать пространство, не выходя из дома."Это все поможет людям находиться рядом с другими людьми, которые живут даже на других континентах. Но напомню, что сам термин "метавселенная" три десятилетия назад предложил известный писатель фантаст, и по его замыслу люди бежали, буквально спасались в ней от несовершенства реального мира. Такой подход был бы слишком пессимистичным для нас сегодня", - добавил президент."Думаю, что по этому пути точно не нужно идти. Напротив, нужно использовать возможности метавселенных, чтобы люди могли общаться, вместе работать, учиться, реализовывать совместные творческие и деловые проекты, невзирая на какие-бы то ни было, даже очень большие расстояния", - пояснил Путин.Он полагает, что это настоящий вызов для технологических компаний, для креативных индустрий, для создателей устройств виртуальной и смешанной реальности, а также для юристов, которым предстоит разработать нормы регулирования экономических, общественных отношений в принципиально новом мире.
https://ria.ru/20211112/ii-1758822316.html
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общество, технологии, наука, владимир путин, россия
20:05 12.11.2021
 
Путин поделился мнением, как должна развиваться метавселенная

Путин: нужно использовать возможности метавселенных для творческих и деловых проектов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Нужно использовать возможности метавселенных, чтобы люди могли общаться, вместе работать, учиться, реализовывать совместные творческие и деловые проекты, невзирая на расстояния, заявил президент России Владимир Путин.
"Вопросы защиты личных данных и цифровых платежей, противодействие скрытому манипулированию предпочтениями и поступками граждан, поступками человека, все чаще выходят на первый план. Причем речь уже идет не только о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника - аватара, который будет находиться внутри формирующихся сейчас метавселенных", - сказал Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.
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Он отметил, что разработчики обещают, что человек с помощью таких виртуальных миров сможет преодолевать пространство, не выходя из дома.
"Это все поможет людям находиться рядом с другими людьми, которые живут даже на других континентах. Но напомню, что сам термин "метавселенная" три десятилетия назад предложил известный писатель фантаст, и по его замыслу люди бежали, буквально спасались в ней от несовершенства реального мира. Такой подход был бы слишком пессимистичным для нас сегодня", - добавил президент.
"Думаю, что по этому пути точно не нужно идти. Напротив, нужно использовать возможности метавселенных, чтобы люди могли общаться, вместе работать, учиться, реализовывать совместные творческие и деловые проекты, невзирая на какие-бы то ни было, даже очень большие расстояния", - пояснил Путин.
Он полагает, что это настоящий вызов для технологических компаний, для креативных индустрий, для создателей устройств виртуальной и смешанной реальности, а также для юристов, которым предстоит разработать нормы регулирования экономических, общественных отношений в принципиально новом мире.
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